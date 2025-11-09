अभिनेत्री कर्णले दिइन् चलचित्र कलाकार संघमा उजुरी, घटनाबारे छानविनको माग

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- अभिनेत्री काजल कर्णले फिल्म ‘चिरञ्जीवि भवः’ को छायांकन सेटमा दुर्व्यवहार भएको भन्दै चलचित्र कलाकार संघमा मंगलबार उजुरी दर्ता गराएकी छन् ।
- संघका अध्यक्ष उत्तम केसीले आरोपित व्यक्ति र अभिनेत्री कर्णलाई छलफलका लागि बोलाइएको र आवश्यक परेमा छायांकन समेत रोकिने बताएका छन् ।
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद निनुकुमारी कर्णले अभिनेत्रीमाथि भएको दुर्व्यवहारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।
काठमाडौं । अभिनेत्री काजल कर्णले आफूमाथि छायांकन सेटमा दुव्र्यवहार भएको भन्दै फिल्म ‘चिरञ्जीवि भवः’ विरुद्ध मंगलबार चलचित्र कलाकार संघमा उजुरी दिएकी छन् ।
संघका अध्यक्ष उत्तम केसीले इमेलमार्फत उजुरी प्राप्त भएको बताए । उजुरीमा कर्णले आफूलाई फिल्मको सेटमा दुव्र्यवहार गरिएको र त्यसमा संलग्न व्यक्ति र प्रोडक्सन टिममाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
साथै, भविष्यमा कलाकारविरुद्ध यस्तो हर्कत नगरियोस् भन्ने प्रतिबद्धताको माग पनि उनको छ । उनले घटनाको स्वतन्त्र र निश्पक्ष छानविनको माग गरेकी छन् ।
उजुरी प्राप्त भएपछि अध्यक्ष केसीले दुवै पक्षलाई सम्भवतः आज वा भोलि छलफलमा डाकिने बताए । ‘कुरा गम्भीर हुँदै गएपछि अब केही दिनको लागि छायांकन रोकेर भएपनि आरोपित व्यक्तिहरू छलफलमा आउनुपर्छ र कर्णजीलाई पनि बोलाएका छौं’ केसीले भने ।
दुवै पक्षको परस्परविरोधी कुरा आएपछि छलफलमा डाकिएको केसीले बताए । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि अभिनेत्री कर्णलाई न्याय दिनुपर्ने माग उठेको छ ।
कांग्रेस सांसद निनुकुमारी कर्णले घटनामा संलग्नमाथि छानविनको माग गरेकी छन् । तर, अभिनेत्री कर्णको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी यस फिल्मका निर्देशक दीपक आचार्य काकुले गरेका छन् ।
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