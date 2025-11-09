+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाजुरा लाम्पाटा घटना : १० जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, ८ जनालाई धरौटी

देवराज रावल, चन्द्रबहादुर रावल, किशोर रावल, नरेश रावल, कर रावल, शंकर रावल, रामदत्त रावल, कैलाश छत्याल, बुद्धि रावल र जयबहादुर रावललाई थुनामा पठाइएको छ । अदालतले मानबहादुर जेठारा, शेर रावल, वीर रावल, सुन्दर जेठारा, लामा रावल, गगन रावल, कालजंग जेठारा र ज्ञानेन्द्र छत्याललाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

0Comments
Shares
प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८३ असार ३० गते १३:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ मा भएको घटनामा पक्राउ परेका २१ जनामध्ये १० जनालाई जिल्ला अदालत बाजुराले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
  • अदालतले आठ जनालाई जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने र तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
  • जेठ ३ गते हुम्लाका स्थानीयले लाम्पाटामा प्रहरी चौकी निर्माण रोक्न जनप्रतिनिधि र बासिन्दामाथि कुटपिट तथा बन्धक बनाएको आरोपमा उक्त मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

३० असार, बाजुरा । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा भएको घटनामा पक्राउ परेका २१ जनामध्ये १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत बाजुराले आदेश दिएको छ ।

अदालतले सोमबार ८ जनालाई जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न तथा तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । घटनामा संलग्न आरोपितमध्ये एक जना अझै फरार छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले शरीर बन्धक बनाएको कसुरमा २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

थुनामा पठाइएकाहरूमा देवराज रावल, चन्द्रबहादुर रावल, किशोर रावल, नरेश रावल, कर रावल, शंकर रावल, रामदत्त रावल, कैलाश छत्याल, बुद्धि रावल र जयबहादुर रावल रहेका छन् ।

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२ अनुसार प्रतिवादीहरूको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी सोही संहिताको दफा ६८ बमोजिम जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले मानबहादुर जेठारा, शेर रावल, वीर रावल, सुन्दर जेठारा, लामा रावल, गगन रावल, कालजंग जेठारा र ज्ञानेन्द्र छत्याललाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले सोही संहिताको दफा ६९ बमोजिम बिर्खबहादुर रावल, परेलाल रावल र शान्त रावललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ । एक जना अझै फरार छन् भने एक जनाको ठेगाना नखुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराका सूचना अधिकारी नरेशबहादुर शाहीले बताए ।

गत जेठ ३ गते हुम्लाबाट आएका स्थानीयको एक समूहले हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बासिन्दामाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार र बन्धक बनाएको आरोप छ ।

लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न भवन निर्माण भइरहेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर भवन निर्माण सुरु गरेपछि त्यसको विरोधमा हुम्लाका केही स्थानीय त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरूले प्रहरी चौकी निर्माण रोक्न खोज्नुका साथै स्थानीयमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो ।

घटनामा हिमाली गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य पेमा गोरा गुरुङ, उनकी श्रीमती लक्ष्मी गुरुङ, मिनु कुँवर, नरबहादुर गुरुङ, प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी तथा हिमाली गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कुलबहादुर थापा घाइते भएका थिए । गम्भीर घाइते पेमा गोरा गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, मिनु कुँवर र नरबहादुर गुरुङलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगेर उपचार गरिएको थियो । उपचारपछि उनीहरू घर फर्किसकेका छन् ।

साथै, जेठ ५ गते रानीसैन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारका लागि पुगेको टोलीमाथि पनि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको थियो । उक्त टोलीमा हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्ल तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालसहितको टोली रहेको थियो । उनीहरूमाथि समेत आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

लाम्पाटा घटना लगत्तै सरकारले सशस्त्र प्रहरी र नेपाली प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गरेको छ । लाम्पाटा सशस्त्र प्रहरी प्रहरी निरीक्षक जनक पौडेलेको नेतृत्वमा २१ जना र प्रहरी सहायक निरिक्षक मिठुबहादुर बोहराको नेतृत्वमा ७ जना प्रहरी रहेका छन् ।

समिति बनाएर छानबिन

घटनालगत्तै सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विमलराज कँडेलको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी घटनास्थलमा अध्ययन गराएको थियो । समितिले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन ।

यस्तै, जेठ १० गते सरकारले बाजुरा–हुम्ला जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवाद तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । समितिले पनि स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ भने प्रतिवेदन भने सरकारलाई बुझाएको छैन ।

बाजुरा लाम्पाटा
लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि सरकारलाई सभामुखको निर्देशन
संरक्षण पर्खाइमा ताप्लेजुङको चमेरे गुफा

संरक्षण पर्खाइमा ताप्लेजुङको चमेरे गुफा
सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ : प्रमुख सचेतक दुलाल

सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ : प्रमुख सचेतक दुलाल
१ अर्ब डलर कमाउँदै ‘माइकल’ बन्यो विश्वकै पहिलो बायोपिक फिल्म

१ अर्ब डलर कमाउँदै ‘माइकल’ बन्यो विश्वकै पहिलो बायोपिक फिल्म
संसद्‌मा २० मिनेट बसेर निस्किए रवि–बालेन

संसद्‌मा २० मिनेट बसेर निस्किए रवि–बालेन
रवि–बालेन संसद्‌मा जानु अगाडि सभामुखसँग ५ मिनेट छलफल

रवि–बालेन संसद्‌मा जानु अगाडि सभामुखसँग ५ मिनेट छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित