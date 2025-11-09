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- प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुगी करिब २० मिनेट बसेर बाहिरिएका छन्।
- उनीहरू दिउँसो १ बजेर ३७ मिनेटमा बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए।
- बैठकमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग करिब ५ मिनेट छलफल गरेका थिए।
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने केहीबेर बसेर निस्किएका छन् ।
बैठकमा सहभागी हुन केहीबेरअघि प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछाने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुगेका थिए ।
उनीहरू बैठकमा सहभागी हुनका लागि दिउँसो १ बजेर ३७ मिनेटमा प्रवेश गरेका थिए ।
उनी करिब २० मिनेट बसेर निस्किए ।
बैठकमा सहभागी हुन पुग्नुअघि उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले करिब ५ मिनेट छलफल गरेका थिए ।
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