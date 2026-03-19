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प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्रीले पेश गरिन् तीन प्रतिवेदन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगको उन्नाईसौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको छ ।
  • कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र राष्ट्रिय महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि संसदमा पेश गरिन् ।
  • संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

२६ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको उन्नाईसौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् ।

त्यसैगरी बैठकमा उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२, राष्ट्रिय महिला आयोगको अठारौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ पनि क्रमश: पेश गरिन् ।

संवैधानिक अंग वा निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्‍त्री
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