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एन्डी बर्नहम बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा अगाडि

उनी बेलायतको आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १६:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एन्डी बर्नहम लेबर पार्टीको नेता बन्ने दौडमा रहेका छन् र उनी बेलायतको आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।
  • हालसम्म ३२२ लेबर सांसदले बर्नहमलाई समर्थन जनाएका छन् र उनी हाल यस पदका लागि एकमात्र उम्मेदवार रहेका छन्।
  • बर्नहमले आफूलाई समर्थन गर्ने सांसदप्रति आभार व्यक्त गर्दै बेलायतलाई नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

२५ असार, काठमाडौं । एन्डी बर्नहम लेबर पार्टीको नयाँ नेता बन्ने दौडमा छन्। उनी बेलायतको आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ। लेबर पार्टीका धेरै सांसदले उनलाई समर्थन गरेका छन्। उनी पार्टी नेता सर किएर स्टारमरको ठाउँमा आउन सक्छन्।

बिहीबारदेखि मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। अहिलेसम्म ३२२ जना लेबर सांसदले बर्नहमलाई समर्थन गरेका छन्। अहिले उनी यस पदका लागि एक्ला उम्मेदवार हुन्। अर्को हप्तासम्म अरू कोही उम्मेदवार नआएमा उनी नेता घोषित हुनेछन्। त्यसपछि उनी आगामी जुलाई २० मा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

बर्नहम पहिले ग्रेटर म्यानचेस्टरका मेयर थिए। उनले केही हप्ता अघि मात्र मेकरफिल्ड उपनिर्वाचन जितेका थिए। बर्नहमले आफूलाई समर्थन गर्ने सबै सांसदप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले ३२२ जना सांसदलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले पार्टीका सबै वर्गबाट समर्थन पाएको बताएका छन्। बेलायतलाई नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिएको उनले उल्लेख गरे।

एन्डी बर्नहम
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