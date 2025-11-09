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- मेटाले एड्भान्स मल्टिमोडल रिजनिङ क्षमतासहितको नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मोडेल म्युज स्पार्क १.१ सार्वजनिक गरेको छ।
- यो नयाँ मोडेलले एकै समयमा धेरै सफ्टवेयर चलाउनुका साथै कोडिङ र कम्प्युटरसम्बन्धी कामहरू अटोमेसन गर्न सक्षम रहेको छ।
- मार्क जुकरबर्गले यो मोडेल डेभलपर्सहरूका लागि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने र २०२६ सम्म अधिकांश कन्टेन्ट रिभ्यु स्टाफलाई एआईले प्रतिस्थापन गर्ने योजना सुनाउनुभयो।
२६ असार, काठमाडौं । प्रविधि कम्पनी मेटाले आफ्नो नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मोडेल म्युज स्पार्क १.१ सार्वजनिक गरेको छ। यो एउटा एड्भान्स मल्टिमोडल रिजनिङ मोडेल हो।
यो मोडेलले एउटै समयमा धेरै वटा एप र सफ्टवेयर चलाउन सक्छ। यसले कम्प्युटर र कोडिङ सम्बन्धी कामहरू आफैं अटोमेसन गर्न सक्छ। यस मोडेलमा १ मिलियन टोकनको कन्टेक्स्ट विन्डो रहेको छ। यसले गर्दा मोडेलले पुराना कुराकानी र डाटाहरू लामो समयसम्म सम्झिन सक्छ।
मेटाले यो मोडेल डेभलपर्सहरूका लागि पेड टियरमा उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्पनीका प्रमुख मार्क जुकरबर्गले यसको मूल्य निकै सस्तो र आकर्षक हुने बताएका छन्। मेटाले आफ्ना एआई प्रोजेक्टहरूबाट पैसा कमाउनका लागि यो कदम चालेको हो।
यसअघि मेटाका एआई एजेन्टहरूले इन्स्टाग्राममा ह्याकर्सहरूलाई अकाउन्टको एक्सेस दिएका रिपोर्टहरू आएका थिए। तर नयाँ म्युज स्पार्क १.१ मोडेल निकै सुरक्षित र बलियो भएको दाबी कम्पनीले गरेको छ। मेटाले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा आफ्ना ९० प्रतिशत कन्टेन्ट रिभ्यु स्टाफलाई हटाएर एआई प्रविधि राख्ने योजना बनाएको छ।
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