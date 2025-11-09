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मेटाले भिडियो एडिटिङ एप ‘एड्रिट्स’ मा थप्यो थप १५ भाषाको ‘बाइलिङ्गुअल क्याप्सन’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १७:०८

२२ असार, काठमाडौं । मेटा कम्पनीले आफ्नो भिडियो एडिटिङ एप ‘एडिट्स’ मा थप नयाँ फिचरहरू थप्दै यसलाई अझ परिमार्जित बनाएको छ। यस नयाँ अपडेट अन्तर्गत एआईद्वारा अटोमेटेड रूपमा तयार हुने बाइलिङ्गुअल क्याप्सन, परिष्कृत क्रिएटिभ टेम्पलेट र नयाँ सिजनल साउन्ड इफेक्टहरू समावेश गरिएका छन्।

यस हप्ताको सबैभन्दा मुख्य अपडेट एआईबाट चल्ने ‘अटो-जेनेरेटेड बाइलिङ्गुअल क्याप्सन’ हो । जसले क्रिएटरहरूलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार र दर्शकहरूमाझ पुग्न ठूलो मद्दत गर्नेछ। यो फिचरले अंग्रेजी, हिन्दी, स्पेनी, फ्रान्सेली, बङ्गाली लगायत विभिन्न १५ वटा भाषाहरूमा टेक्स्ट (क्याप्सन) उपलब्ध गराउनेछ । जसले भिडियोको पहुँचलाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने क्षमता राख्दछ।

एडिट्स एपसँग सिधै जोडिएको इन्स्टाग्रामले पनि विदेशी क्रिएटरहरूका सामग्रीलाई बढी एक्सपोजर दिनका लागि ‘एक्सप्लोर फिड’ मा बढी भन्दा बढी अनुवादित पोस्टहरू देखाउने काम गरिरहेको छ। यो नयाँ अपडेटलाई सोही अभियानको अर्को सकारात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ।

यसका साथै मेटाले एडिट्स एपमा नयाँ ‘सिजनल साउन्ड इफेक्ट्स’ को विकल्प पनि थपेको छ। कम्पनीका अनुसार यी नयाँ ध्वनिहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना भिडियो क्लिपहरूमा ‘समर इनर्जी’ थप्न मद्दत गर्नेछन्।

मेटाले टेम्पलेट निर्माण प्रक्रियालाई अझ सृजनात्मक बनाउनका लागि नयाँ टुलहरू पनि थपेको छ । जसमा ओभरलेको विस्तारित सपोर्ट र क्लिप लक फिचर सामेल छन्। मेटाले यसको व्याख्या गर्दै भनेको छ कि जब प्रयोगकर्ताले कुनै क्लिपलाई लक गर्छन्, त्यो निश्चित स्थानमा स्थिर रहन्छ र भविष्यमा जसले उक्त टेम्पलेट पुन: प्रयोग गरे पनि त्यो सहजै स्थानान्तरण हुन्छ।

यसले गर्दा क्रिएटरहरूबीच चलिरहेका नयाँ ट्रेन्डहरू र सिर्जनात्मक शैलीहरूलाई पछ्याउन अझ सजिलो हुनेछ र धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्नै भिडियो अपडेटहरू पोस्ट गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्।

मेटाले हरेक दुई हप्तामा एडिट्स एपमा नयाँ-नयाँ फिचरहरू थपिरहेको छ, जसका कारण यसको कार्यक्षमता लगातार बढिरहेको छ। शर्ट भिडियो वा रिल्स् बनाउने क्रिएटरहरूका लागि आफ्नो भिडियोको गुणस्तर र प्रस्तुति उत्कृष्ट बनाउनका लागि यी प्रविधिहरू निकै उपयोगी साबित हुन सक्छन्।

मेटा
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