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मेटाले नयाँ प्रेडिक्सन मार्केट एप ‘एरेना’ बनाउने, कस्ताे छ बजार ?

‘बर्नस्टीन’ नामक अनुसन्धान संस्थाको प्रक्षेपण अनुसार यस दशकको अन्त्यसम्ममा प्रेडिक्सन मार्केटको वार्षिक कारोबार परिमाण १० खर्ब डलर पुग्न सक्छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १९:३९

१० असार, काठमाडौं । मेटाले कम्पनीका प्राविधिकहरूलाई नयाँ स्मार्टफोन एप बनाउन निर्देशन दिएका छन् । यो एप हाल बजारमा सञ्चालित ‘पोलिमार्केट’ र ‘काल्सी’ जस्ता प्रेडिक्सन मार्केट प्लेटफर्मसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ ।

न्यूयाेर्क टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार, कम्पनीभित्र हाल ‘एरेना’ नाम दिइएको यो एप फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र मेसेन्जरभन्दा छुट्टै र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

सुरुवाती चरणमा यस एपमा वास्तविक पैसाको सट्टा भिडियो गेममा जस्तै ‘प्वाइन्ट सिस्टम’ अपनाइनेछ । यद्यपि, कम्पनीले भविष्यमा यसमा वास्तविक पैसाकै बाजी राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने संकेत गरेकाे छ ।

सन् २०२४ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा पनि प्रेडिक्सन मार्केट एपहरूको लोकप्रियता उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो । हाल यस्ता प्लेटफर्महरूमा राजनीति, खेलकुद र आर्थिक नीति जस्ता विभिन्न क्षेत्रका आगामी घटनाक्रम र नतिजाहरूमा अनुमान लगाउने गरिन्छ ।

रोबिनहुड र इन्टरएक्टिभ ब्रोकर जस्ता ठूला वित्तीय कम्पनीहरूले पनि यसअघि नै यस्ता एपहरु बजारमा ल्याइसकेका छन् । त्यसैले हाल दैनिक ३ अर्ब ५६ करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको मेटाले आफ्नै प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै यो एपको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘बर्नस्टीन’ नामक अनुसन्धान संस्थाको प्रक्षेपण अनुसार यस दशकको अन्त्यसम्ममा प्रेडिक्सन मार्केटको वार्षिक कारोबार परिमाण १० खर्ब डलर पुग्न सक्छ ।

तर, पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक हुनुअगावै केही अज्ञात व्यापारीहरूले थाहा पाएपछि सही समयमा बाजी राखेर लाखौँ डलर नाफा कमाएका थिए ।

यसरी सूचना लिक भएर प्रेडिक्ट गर्ने क्रम बढेसँगै यी प्लेटफर्महरूमाथि कानुनी निगरानी र चासो समेत बढ्दै गएको छ । यी सबैका बाबजुद पनि मेटा प्लेटफर्म्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले प्रेडिक्सन मार्केट प्लेटफर्म निर्देशन दिएका हुन् ।

मेटा
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