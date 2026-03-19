मठमन्दिरको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै हेटौंडा उपमहानगर 

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- हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण मठमन्दिर तथा धार्मिक संस्थाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।
- मठमन्दिरहरूको दर्ता प्रक्रिया र विद्यमान अवस्था पहिचान गरी धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाइएको हो ।
- सूचना प्रविधि अधिकृत भानुभक्त थपलियाले राज्यको लगानी हुने धार्मिक संस्थाको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न वडा तहमा पनि छलफल गरिने बताए ।
३० असार, बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका मठमन्दिर तथा धार्मिक सङ्घ संस्थाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सुरु गरेको छ ।
उपमहानगर भित्रका मठमन्दिर दर्ता भए–नभएको एवं विद्यमान अवस्थालगायतका विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यले तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अधिकृत भानुभक्त थपलियाले जानकारी दिए ।
‘यहाँका विभिन्न मठमन्दिरमा वर्षेनी राज्यको लगानी भैरहेको छ’, उनले भने, ‘राज्यको लगानी हुने धार्मिक संस्थाको दर्ताको अवस्थालगायतका विषयमा जानकारी लिन हामीले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागेका छौँ ।’
तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सम्बन्धित वडामा पनि छलफल अघि बढाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
कूल १९ वटा वडा रहेको हेटौँडा उपमहानगर क्षेत्रमा विशिष्ट धार्मिक महत्वका चुरियामाई, भुटनदेवी, मनकामना, पाथीभरा, भुवनेश्वर पशुपति, गोरक्षक्षेत्र, लक्ष्मीनारायण मन्दिरजस्ता सम्पदास्थल छन् ।
मठमन्दिरसहितका ती सम्पदाको तथ्याङ्क अद्यावधि गरी व्यवस्थित धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
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