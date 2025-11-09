प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगे रवि–बालेन

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- प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सँगै सहभागी भएका छन्।
३० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका छन् ।
उनी र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँगै बैठकमा पुगेका हुन् ।
केहीबेरअघि उनीहरू बैठकमा पुगेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित हुने विषय यसअघि जानकारी गराइएको थिएन ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
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