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प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगे रवि–बालेन

उनी र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँगै बैठकमा पुगेका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १३:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सँगै सहभागी भएका छन्।

३० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका छन् ।

उनी र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँगै बैठकमा पुगेका हुन् ।

केहीबेरअघि उनीहरू बैठकमा पुगेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित हुने विषय यसअघि जानकारी गराइएको थिएन ।

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

प्रतिनिधिसभा बैठक रवि लामिछाने
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