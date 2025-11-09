+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यातायात सर्भर लगातार दोस्रो दिन पनि चलेन, मर्कामा सेवाग्राही

यातायात सर्भर समस्याका कारण देशैभरि लाइसेन्स र यातायात सम्बन्धी सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १४:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर लगातार दोस्रो दिन पनि अवरुद्ध हुँदा देशभरका यातायात कार्यालयहरूको सेवा प्रभावित भएको छ।
  • आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सर्भरमा अत्यधिक चाप बढेकाले लाइसेन्स र सवारीसाधन सम्बन्धी सेवाहरू अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ।
  • विभिन्न यातायात कार्यालयहरूले अर्को सूचना नभएसम्म लाइसेन्स नवीकरण र परीक्षा लगायतका अधिकांश सेवाहरू स्थगित गरेका छन्।

३० असार, काठमाडौं । यातायात सर्भर लगातार दोस्रो दिन पनि अवरुद्ध भएको छ । जसले गर्दा देशैभरि लाइसेन्स र यातायात सम्बन्धी सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष अन्तिममा सर्भरमा अत्यधिक चाप बढ्दा सेवा अवरुद्ध भएको दाबी गरेको छ । यातायात कार्यालयहरूका अनुसार आज अपराह्नसम्म सर्भर चलेको छैन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले आज सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली अवरुद्ध भएको जानकारी गराएको छ । कार्यालयले सोमबार सूचना निकाल्दै ‘ईडीएल’ र ‘भीआरएस’ प्रणाली अवरुद्ध भएको जनाएको थियो ।

सेवा अवरुद्ध हुँदा लाइसेन्स वितरण र दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको ब्लुबुक नवीकरण बाहेक सम्पूर्ण सेवा अर्को सूचना नभएसम्म लागि स्थगित भएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङले समेत सर्भर डाउनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी दिएको छ । उपत्यका बाहिर समेत कार्यालयहरूले सर्भर डाउनका कारण काम अवरुद्ध भएको जानकारी गराएका छन् ।

त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलले समेत सर्भर समस्याका कारण लिखित तथा ट्रायल परीक्षा र लाइसेन्स वितरण बाहेक सबैका सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको छ ।

उता, यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले कार्यालयका सेवा असार मसान्तसम्म स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार लाइसेन्स सम्बन्धी बायोमेट्रिक, नवीकरण, लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म स्थगित भएको छ ।

यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीले समेत सर्भर डाउन हुँदा स्मार्ट कार्ड वितरण बाहेक सबै सेवा स्थगित भएको जनाएको छ ।

अवरुद्ध मर्कामा सेवाग्राही यातायात सर्भर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्‌मा कानुनमन्त्रीले पेश गरिन् तीन आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्‌मा कानुनमन्त्रीले पेश गरिन् तीन आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन
मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्रीबीचको वार्ता : तीन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन

मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्रीबीचको वार्ता : तीन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन
नगर प्रहरीलाई मन्त्री लम्सालले भने– मनोबल नघटाउनुहोला

नगर प्रहरीलाई मन्त्री लम्सालले भने– मनोबल नघटाउनुहोला
दक्षिण अफ्रिकी फुटबलर जेडन एडम्सको निधनबारे प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान

दक्षिण अफ्रिकी फुटबलर जेडन एडम्सको निधनबारे प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
रिक्त रहेको २ महिनापछि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक माग

रिक्त रहेको २ महिनापछि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक माग
आमाले खाने औषधि गर्भको बच्चामा पुग्छ ? ‘कृत्रिम साल’ बनाएर अध्ययन गर्दै वैज्ञानिक

आमाले खाने औषधि गर्भको बच्चामा पुग्छ ? ‘कृत्रिम साल’ बनाएर अध्ययन गर्दै वैज्ञानिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित