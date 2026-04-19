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१ अर्ब डलर कमाउँदै ‘माइकल’ बन्यो विश्वकै पहिलो बायोपिक फिल्म

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १४:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माइकल ज्याक्सनको जीवनमा आधारित फिल्म ‘माइकल’ ले विश्वव्यापी रूपमा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्दै नयाँ इतिहास रचेको छ।
  • यो फिल्म १ अर्ब डलर कमाउने विश्वकै पहिलो बायोपिक फिल्म बनेको छ र यसले लायन्सगेट स्टुडियोको कीर्तिमान पनि तोडेको छ।
  • लायन्सगेट मोसन पिक्चर ग्रुपका अध्यक्ष एडम फोगेलसनले दर्शकले फिल्मलाई आत्मीय रूपमा स्वीकार गरी विशिष्ट सांस्कृतिक घटनाका रूपमा स्थापित गरेको बताएका छन्।

लस एन्जलस । पप सम्राट माइकल ज्याक्सनको जीवनमा आधारित फिल्म ‘माइकल’ ले विश्वव्यापी टिकट बिक्रीबाट १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्दै नयाँ इतिहास रचेको छ । यो उपलब्धि हासिल गर्ने विश्वकै पहिलो बायोपिक फिल्म बनेको हो ।

फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ६२ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर र उत्तर अमेरिकी (घरेलु) बजारबाट ३७ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर कमाएको छ । यससँगै फिल्मको कुल विश्वव्यापी आम्दानी १ अर्ब १० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

पर्दापछिका विभिन्न विवाद र मिश्रित समीक्षाका बाबजुद ‘माइकल’ ले अप्रिलमा प्रदर्शनमा आएदेखि नै अपेक्षाभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै लगातार कीर्तिमान बनाइरहेको छ । फिल्मले उत्तर अमेरिकी बजारमा प्रदर्शनको पहिलो सप्ताहन्तमै ९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर र विश्वभर २१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर कमाएको थियो ।

यसले सन् २०१५ को ‘स्ट्रेट आउट्टा कम्पटन’ ले बनाएको ६ करोड अमेरिकी डलरको म्युजिकल बायोपिकको ओपनिङ सप्ताहन्त रेकर्ड तोडेको थियो । सकारात्मक दर्शक प्रतिक्रिया र धेरै दर्शकले फिल्म पटकपटक हेरेपछि ‘माइकल’ गर्मीयामको चलचित्र सिजनभर विश्वव्यापी बक्स अफिसमा बलियो उपस्थिति कायम राख्न सफल भयो ।

यो फिल्मले सन् २०१८ मा रिलिज भएको क्विन ब्यान्डमा आधारित ‘बोहेमियन र्‍याप्सोडी’ को ९१ करोड १० लाख अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी आम्दानीलाई उछिन्दै सर्वाधिक कमाइ गर्ने म्युजिकल बायोपिक बन्न सफल भएको छ ।

साथै, सन् २०२३ को ‘ओपेनहाइमर’ को ९७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको आम्दानीलाई पछि पार्दै वास्तविक व्यक्तिको जीवनमा आधारित सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म पनि बनेको छ । यो उपलब्धिसँगै लायन्सगेटका लागि पनि ‘माइकल’ अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म बनेको छ । स्टुडियोको इतिहासमा १ अर्ब डलरको आम्दानी पार गर्ने पहिलो फिल्म पनि यही हो ।

यसअघि लायन्सगेटका सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्महरू ‘द हंगर गेम्सः क्याचिङ फायर’ (सन् २०१३) ले ८६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र ‘द ट्वाइलाइट सागाः ब्रेकिङ डन – पार्ट २’ (सन् २०१२) ले ८५ करोड अमेरिकी डलर कमाएका थिए ।

लायन्सगेटले फिल्म निर्माण गरी उत्तर अमेरिकामा प्रदर्शन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको वितरण युनिभर्सलले गरेको थियो ।

लायन्सगेट मोसन पिक्चर ग्रुपका अध्यक्ष एडम फोगेलसनले भने, ‘दर्शकले सुरुदेखि नै यो फिल्मलाई आत्मीय रूपमा स्वीकार गरेका छन्, जसले यसलाई विश्वभरका सिनेमा हलमा एउटा विशिष्ट सांस्कृतिक घटनाका रूपमा स्थापित गरेको छ । उनीहरूको उत्साहले सबै समयका महान् रेकर्डिङ कलाकारमध्ये एकप्रतिको स्थायी आकर्षण देखाउँछ र सिनेमा हलमा फिल्म हेर्ने अनुभवको निरन्तर शक्ति र जीवन्ततालाई पनि पुष्टि गर्छ ।’

सन् २०२६ मा हालसम्म १ अर्ब डलरभन्दा बढी कमाइ गर्ने अर्को मात्र एक फिल्म युनिभर्सलको एनिमेटेड ‘द सुपर मारियो ग्यालेक्सी मुभी’ हो, जसले १ अर्ब ८० लाख अमेरिकी डलर कमाएको छ । डिज्नीको ‘टोय स्टोरी ५’ ले हालसम्म ८७ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर कमाइसकेको छ र चाँडै नै यो वर्षको तेस्रो १ अर्ब डलर क्लबमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्देशक एन्टोइन फुक्वाले निर्देशन गरेको ‘माइकल’ ले ज्याक्सन ५ बाट सुरु भएको माइकल ज्याक्सनको यात्रा र उनी ‘किङ अफ पप’ बनेसम्मको कथा प्रस्तुत गर्छ ।

ज्याक्सनका वास्तविक भतिजा जाफर ज्याक्सनले अभिनयमा डेब्यु गर्दै माइकलको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कोलम्यान डोमिङ्गो र निया लङले उनका आमाबुवा जो र क्याथरिन ज्याक्सनको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लायन्सगेटले ज्याक्सनको जीवनमा आधारित कम्तीमा थप एक फिल्म निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्देशक फुक्वाले एक वक्तव्यमा भने, ‘माइकल’ सँगै यो असाधारण १ अर्ब डलरको उपलब्धि हासिल गर्नु अत्यन्त विनम्र बनाउने क्षण हो । यसले हाम्रा निर्माता, कलाकार, प्राविधिक टोली र साझेदारको अथक समर्पणलाई सम्मान गर्दछ । संसारले चिनेका महान् कलाकारमध्ये एकलाई सम्मान गर्ने साझा उद्देश्यका साथ एकजुट भएका सबैको यो उपलब्धि हो ।’

उनले अघि भनेका छन्, ‘विश्वभरका ती दर्शकप्रति म गहिरो आभारी छु, जसले यो फिल्मलाई आत्मसात् गरे, सिनेमा हलसम्म पुगे र पुस्ता तथा संस्कृतिभर यो कथासँग जोडिए । यो ऐतिहासिक उपलब्धिले मानिसलाई एक ठाउँमा ल्याउने सिनेमाको स्थायी शक्तिलाई प्रमाणित गरेको छ, र चलचित्र इतिहासको यो अध्याय म कहिल्यै बिर्सने छैन ।’

माइकल ज्याक्सन
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