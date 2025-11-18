हलिउड :

विश्व बक्सअफिसमा ‘माइकल’ को उछाल, २१७ मिलियन डलरको सप्ताहन्त डेब्यू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १३:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हलिउडमा ‘माइकल’ बायोपिकले पहिलो सातामै विश्वभर २१७ मिलियन डलर कमाएर बायोपिक विधामा नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ।
  • फिल्मले ‘रोटेन टोमाटोज’मा ३८ प्रतिशत सकारात्मक समीक्षा पाएको भए पनि दर्शकबाट ‘सिनेमास्कोर’मा ‘ए–’ ग्रेड प्राप्त गरेको छ।
  • ‘माइकल’ फिल्मले ज्याक्सनको विवादित जीवनका पक्ष कानुनी कारणले हटाएको र अर्को भाग बन्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

लस एन्जलस । हलिउड बक्सअफिसमा नयाँ ‘राजा’ को उदय भएको छ । ‘माइकल’ नामक फिल्मले प्रदर्शनको पहिलो सातामै असाधारण कमाइ गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएको हो ।

पप सम्राट माइकल ज्याक्सनको जीवनमा आधारित यस बायोपिकले पहिलो सप्ताहन्तमै अमेरिकामा ९७ मिलियन डलर र विश्वभर २१७ मिलियन डलर कमाएको छ । यो उपलब्धि बायोपिक विधामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सुरुआत मानिएको छ ।

यसअघि ‘स्ट्रेट आउट्टा कम्टन’ ले ६० मिलियन डलर र ‘बोहेमियन र्‍याप्सोडी’ ले ५१ मिलियन डलरको ओपनिङ गरेका थिए । रिलिजअघि फिल्मको ओपनिङ ५०–६० मिलियन डलर हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रदर्शन नजिकिँदै जाँदा दर्शकको उत्साह बढ्दै गयो र अन्ततः अपेक्षाभन्दा धेरै ठूलो कमाइ भयो ।

समीक्षकबाट भने फिल्मले कमजोर प्रतिक्रिया पाएको छ । ‘रोटेन टोमाटोज’मा केवल ३८ प्रतिशत समीक्षा सकारात्मक छन् । तर दर्शकले भने फिल्मलाई निकै मन पराएका छन् । ‘सिनेमास्कोर’मा यसले ‘ए–’ ग्रेड पाएको छ ।

एन्टोइन फुक्वा निर्देशित यो फिल्मले ज्याक्सनको बाल्यकालदेखि ‘ज्याक्सन ५’ हुँदै विश्वकै ठूलो मनोरञ्जनकर्मी बन्नेसम्मको यात्रा देखाउँछ । मुख्य भूमिकामा उनका वास्तविक भतिजा जाफर ज्याक्सन छन् । उनका बुवा–आमाको भूमिकामा कोलम्यान डोमिङ्गो र निया लङ देखिएका छन् ।

फिल्ममाथि एउटा मुख्य आलोचना पनि आएको छ । केही समीक्षकले यसले ज्याक्सनको जीवनका विवादित पक्ष समेट्न नसकेको बताएका छन् । सुरुमा सन् १९९३ को यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी मुद्दा कथामा राखिएको थियो । तर कानुनी कारणले ती दृश्य हटाइएको जनाइएको छ । अहिले फिल्मको अन्त्य सन् १९८८ को ‘ब्याड टुर’मै सीमित छ । यसलाई अगाडि बढाउँदै अर्को भाग बन्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

करिब २०० मिलियन डलर लागतमा बनेको ‘माइकल’ अहिलेसम्मकै महँगो बायोपिकमध्ये एक हो । लायन्सगेट, युनिभर्सल र माइकल ज्याक्सनको सम्पत्ति व्यवस्थापन समूहले संयुक्त रूपमा लगानी गरेका हुन् । सुरुआती कमाइ हेर्दा फिल्मले आफ्नो लागत सजिलै उठाउने संकेत देखिएको छ ।

बक्स अफिसमा अहिले ‘माइकल’ एक्लै हाबी छ । यसअघि शीर्ष स्थानमा रहेको ‘द सुपर मारियो ग्यालेक्सी मुभी’ दोस्रो स्थानमा झरेको छ । ‘प्रोजेक्ट हेल मेरी’ तेस्रो स्थानमा छ । अन्य फिल्मको कमाइ भने कमजोर देखिएको छ ।

समग्रमा पछिल्लो समय लगातार हिट फिल्म आएपछि हलिउड बक्स अफिस फेरि चलायमान बन्दै गएको छ । आगामी दिनमा नयाँ ठूला फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछन्, जसले व्यापार अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

माइकल ज्याक्सन हलिउड
सम्बन्धित खबर

माइकल ज्याक्सन फिल्मको बलियो ओपनिङ, उत्कृष्ट ‘म्युजिक बायोपिक’ रेकर्ड रच्ने प्रक्षेपण

क्यूएफएक्सले माइकल ज्याक्सनको फिल्मलाई ‘पेड प्रिभ्यू शो’ गर्ने

माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्मको अन्तिम ट्रेलर सार्वजनिक, विवादित दृश्य हटाइयो

माइकल ज्याक्सन कसरी बने ‘पपका राजा’ : यस्तो छ बायोग्राफी फिल्मको ट्रेलर

माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्मको टिजरले भ्यूजमा रच्यो कीर्तिमान

‘पपका राजा’ माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्मको टिजर सार्वजनिक

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

