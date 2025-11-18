+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्यूएफएक्सले माइकल ज्याक्सनको फिल्मलाई ‘पेड प्रिभ्यू शो’ गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १७:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्यूएफएक्स सिनेमाजले २२ अप्रिलमा माइकल ज्याक्सनको बायोपिक 'माइकल' को नेपालमै विशेष 'पेड प्रिभ्यु शो' आयोजना गर्ने जनाएको छ।
  • फिल्ममा माइकलको भूमिकामा उनका भतिजा जाफर ज्याक्सन छन् जसले माइकलसँग शारीरिक हाउभाउ र प्रस्तुतीकरणमा मिल्दोजुल्दो देखिन्छन्।
  • निर्देशक एन्टोनी फुक्वाले फिल्मलाई संगीत कथा मात्र नभई भावनात्मक र मानवीय कथा बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख छ।

काठमाडौं । ‘माइकल’ फिल्मको प्रदर्शनअघि नै नेपालमा विशेष ‘पेड प्रिभ्यु शो’ हुने भएको छ । क्यूएफएक्स सिनेमाजले प्रदर्शन मिति २४ अप्रिल (११ बैशाख) कुर्नु नपर्ने भन्दै दर्शकलाई पहिले नै फिल्म हेर्ने अवसर दिइने जनाएको हो ।

क्यूएफएक्सका अनुसार ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा ‘माइकल’को एक्सक्लुसिभ ‘पेड प्रिभ्यु’ आयोजना गरिनेछ, जहाँ दर्शकले नेपालमै सबैभन्दा पहिले माइकल ज्याक्सनको बायोपिक हेर्ने मौका पाउनेछन् ।

प्रिभ्युका लागि सिट संख्या सीमित हुने भएकाले चाँडै टिकट सुरक्षित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । साथै, फिल्मको कथा अरूबाट थाहा पाउनु अघि आफैं हेर्न नछुटाउन क्यूएफएक्सले दर्शकलाई अपिल गरेको छ ।

‘पेड प्रिभ्यू शो’ को एड्भान्स टिकट बिक्री पनि हलले शुक्रबारदेखि थालेको छ । २२ अप्रिल अर्थात ९ बैशाखमा ‘पेड प्रिभ्यू शो’ गर्न लागिएको हो ।

हलिउडका ‘किङ अफ पप’ माइकल ज्याक्सनको जीवनमा आधारित यो फिल्मप्रति विश्वभर उत्साह देखिएको छ । नेपालमा पनि यसको अग्रिम प्रिभ्युले दर्शकमाझ थप उत्सुकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘माइकल’ हलिउडमा निर्माण भएको एक बायोपिक फिल्म हो, जसले ‘किङ अफ पप’ माइकल ज्याक्सनको जीवनयात्रालाई केन्द्रमा राख्छ । यो फिल्ममा उनको बाल्यकालदेखि सुरु भएको संगीत यात्रा, विश्वव्यापी लोकप्रियता, व्यक्तिगत संघर्ष र विवादसम्मका पक्ष समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

फिल्ममा माइकलको भूमिकामा उनका भतिजा जाफर ज्याक्सन देखिन्छन् । उनी शारीरिक हाउभाउ र प्रस्तुतीकरणका हिसाबले माइकलसँग निकै मिल्दोजुल्दो देखिन्छन्, जसले फिल्मलाई अझ विश्वसनीय बनाएको छ ।

निर्देशक एन्टोनी फुक्वाले फिल्मलाई केवल संगीत कथा मात्र होइन, एक भावनात्मक र मानवीय कथा बनाउने प्रयास गरेका छन् । फिल्ममा माइकलका चर्चित गीतहरू, स्टेज प्रदर्शन र ऐतिहासिक क्षणहरू पुनः सृजना गरिएको छ ।

फिल्मको विशेषता भनेको यसको स्केल र प्रस्तुति हो । ठूलो बजेटमा बनेको यो फिल्ममा कन्सर्ट दृश्य, नृत्य, संगीत र भिजुअल प्रस्तुति निकै भव्य रूपमा देखाइएको छ ।

यद्यपि, फिल्म विवादबाट पनि मुक्त छैन । माइकल ज्याक्सनमाथि लागेको केही गम्भीर आरोपहरूलाई फिल्ममा समेटिएको छैन भन्ने विषयले चर्चा चुलिएको छ । त्यसैले केहीले यसलाई उनको छवि सफा गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित