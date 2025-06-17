क्यूएफएक्सले दियो ‘जारी २’ लाई सुपरहिटको मान्यता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- क्यूएफएक्सले उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित फिल्म 'जारी २' लाई सुपरहिट फिल्मको मान्यता दिएको छ।
- क्यूएफएक्सको मापदण्ड अनुसार पहिलो साता १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कमाएको फिल्मलाई सुपरहिट घोषणा गरिन्छ।
- देशभर क्यूएफएक्सका १७ हल र ४० पर्दामा यो ट्याग स्वचालित रूपमा वेबसाइटमा देखिन्छ।
काठमाडौं । मुलुकको ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन क्यूएफएक्सले फिल्म ‘जारी २’ लाई सुपरहिट फिल्मको मान्यता दिएको छ । यद्यपी, यो मान्यताले अन्य हलको प्रतिनिधित्व भने गर्दैन ।
शुक्रबार दिउँसो क्यूएफएक्सको वेबसाइटमा ‘जारी २’ लाई सुपरहिट ट्याग दिइएको छ ।
चेन अन्तर्गतका हलमा भएको कमाइको आधारमा उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित र अभिनित फिल्मलाई ‘सुपरहिट’ ट्याग दिइएको क्यूएफएक्सको माउ कम्पनी टीम क्वेस्टले जनाएको छ ।
आफ्ना हलमा कुनै फिल्मले पहिलो सप्ताहन्त (विकेन्ड)मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ग्रस कमाए त्यसलाई ‘ब्लकबस्टर’ र कुनै फिल्मले पहिलो साता सोही बराबरको कमाइ गरे त्यसलाई ‘सुपरहिट’ घोषणा गर्ने क्यूएफएक्सको मापदण्ड छ ।
तर, कुनै पनि फिल्मले अहिलेसम्म ब्लकबस्टरको मापदण्ड हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
हलमा तोकिएको कमाइ पुरा गरेमा अटोमेटिकरुपमा वेबसाइटमा ट्याग देखापर्ने टिम क्वेस्टको भनाइ छ । अहिले देशभर क्यूएफएक्सका १६ हल र ३८ पर्दा छन् ।
