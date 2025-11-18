माइकल ज्याक्सनलाई समर्पित गर्दै आश्माले ल्याइन् ‘कभर डान्स’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १४:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डान्सर आश्मा विश्वकर्माले माइकल ज्याक्सनको गीत 'बिली जिन'मा कभर डान्स भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन्।
  • भिडियोले इन्स्टाग्राममा १२ लाख, फेसबुकमा ११ लाख र युट्युब सर्ट्समा ५० हजार भ्यूज पाएको छ।
  • आश्माले माइकल ज्याक्सनका भतिजा जाफर ज्याक्सनलाई मेन्सन गर्दै भिडियो समर्पित गरेकी छन्।

काठमाडौं । डान्सर आश्मा विश्वकर्मा यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा पुनः चर्चामा छिन् । उनले ल्याउने हरेक डान्स सोसल मिडियामा भाइरल हुन्छन् ।

यसपटक भने, ‘पपका राजा’ माइकल ज्याक्सनलाई समर्पित गर्दै उनले ल्याएको कभर डान्स भिडियो चर्चामा छ । ज्याक्सनको चर्चित गीत ‘बिली जिन’ माथि उनले कभर डान्स भिडियो बनाएकी हुन् ।

६ दिनअघि सार्वजनिक भिडियोले सोसल मिडियामा राम्रो भ्यूज पाइरहेको छ । भिडियोलाई इन्स्टाग्राममा १२ लाख, फेसबुकमा ११ लाख र युट्युब सर्ट्समा ५० हजार पटक हेरिएको छ ।

भिडियो सेयर गर्दै आश्माले इन्स्टाग्राम क्याप्सनमा लेखेकी छन्, ‘किङ अफ पप र लिजेन्ड्री माइकल ज्याक्सनप्रति समर्पित ।’ उनले यो भिडियो माइकलका भतिजा जाफर ज्याक्सनलाई समेत मेन्सन गरेकी छन् ।

जाफरले अहिले हलमा चलिरहेको माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ मा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेका छन् । दमदार अभिनय र नृत्यको कारण अहिले जाफरको प्रशंसा भैरहेको छ । आगामी अस्कर अवार्ड जित्न सक्ने समेत चर्चा छ ।

भिडियोमा आश्माले ज्याक्सनको आइकोनिक स्टाइल र सिग्नेचर मुभ्सलाई आफ्नै तरिकाले प्रस्तुत गरेकी छन् । उनको बडी मुभमेन्ट, एक्सप्रेसन र प्रस्तुतीकरणले दर्शकलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

यतिबेला माइकल ज्याक्सनको जीवनमा आधारित ‘माइकल’ नामक बायोपिक फिल्मले हलिउड बक्सअफिसमा नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको सन्दर्भमा आश्माको यो प्रस्तुति झनै सान्दर्भिक बनेको छ ।

यसअघि पनि आश्माले एक दक्षिण भारतीय फिल्म ‘पेड्डी’को गीत ‘चिक्री चिक्री’मा आधारित रहेर एक डान्सिङ भिडियो बनाएकी थिइन् । उक्त गीतमा कभर डान्स भिडियो बनाएपछि आश्माले व्यापक चर्चा बटुलेकी थिइन् ।

‘कार्टुन्ज क्रू’सँग आबद्ध आश्माले निरन्तर नयाँ-नयाँ कन्सेप्टमा डान्स भिडियो प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी छन् । आश्मा हालै अनलाइनखबरले प्रदान गर्ने ५० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा समावेश भएकी थिइन् ।

आश्मा विश्वकर्मा माइकल ज्याक्सन
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

