+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रामचरणलाई चुनौती दिने आश्माको डान्स : जान्ह्वी कपुरले पनि गरिन् सेयर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १४:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आश्मा विश्वकर्माले दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' को गीत 'चिकरी चिकरी' मा दमदार प्रस्तुति दिएकी छिन्।
  • टिकटकमा आश्माको 'चिकरी चिकरी' गीतलाई ७ लाख ३५ हजारभन्दा धेरैले लाइक गरेका छन् भने १६ हजारले कमेन्ट गरेका छन्।
  • आश्माको यो गीतलाई बलिउड गायिका दीपा झादेखि नेपाली अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले प्रशंसा गरेका छन्।

काठमाडौं । आश्मा विश्वकर्मा कुशल नृत्यांगना भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । आफ्नो ऊर्जाशिल नृत्यको कारण उनी प्रशंसकमाझ चर्चित पनि छिन् ।

पछिल्लो साता उनलाई चर्चा दिलाउने काम गरेको छ भाइरल गीत ‘चिकरी चिकरी’ ले । रामचरण स्टारर दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्म ‘पेड्डी’ मा समावेश यो गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ ।

यो चर्चाबीच आश्माले उक्त गीतमा दमदार प्रस्तुति दिएर यतिबेला प्रशंसकको मन जितेकी छिन् । साउथ इन्डियन अन्दाजमा आश्माले ऊर्जाशिल डान्ससँगै अभिनेता रामचरणको डान्सलाई चुनौति दिएको देख्न सकिन्छ ।

मुखमा बिँडी र उस्तै ड्रेसअप । आश्माले ‘चिकरी चिकरी’को मूल गीतको कोरियोग्राफीभन्दा अझै सानदार ढंगले पर्फमेन्स गरेको प्रशंसा टिकटक र रिल्समा भैरहेको छ । टिकटकमा यो गीतको इन्गेजमेन्ट गजबको देखिन्छ ।

टिकटकमा ७ लाख ३५ हजारभन्दा धेरैले गीतलाई लाइक गरेका छन् भने १६ हजारले कमेन्ट गरेका छन् । ४४ हजारले फेभरेटको लिस्टमा राखेका छन् भने ३३ हजारले सेयर गरेका छन् ।

रिल्समा मात्र १ करोड ६५ लाखभन्दा धेरैले हेरेका छन् भने १० हजार सेयर छ । ५ लाख ४६ हजारले लाइक गरेका छन् भने १९ हजार कमेन्ट छ ।

आश्माले युट्युबको सर्ट्समा पनि गीत राखेकी छिन्, जहाँ यसलाई झण्डै ४० लाख पटक हेरिएको छ । सोसल मिडियाको यो इन्गेजमेन्ट अभूतपूर्व हो ।

सेलिब्रेटीदेखि सर्वसाधारणले आश्माको यो गीतलाई निकै रुचाएको देखिन्छ । बलिउड गायिका दीपा झादेखि नेपाली अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसम्मले आश्माको यो भाइरल गीतको प्रशंसा गरेका छन् ।

‘पेडी’ अभिनेत्री जान्ह्वी कपुर र फिल्मको अफिसियल पृष्ठले आश्माको गीतलाई इन्स्टाग्राममा सेयर गरेका छन् ।

आफूले रामचरण र अभिनेत्री जानकीको सोसल मिडिया पोस्ट देखेपछि भिडियो बनाउन मन लागेको आश्माले बताइन् । ‘मलाई त्यो गीतको कम्प्लेक्सिटी मनपर्‍यो । स्टेप पनि राम्रो लाग्यो । प्राक्टिस गरेँ । भाई सुरोज अधिकारीले सम्पादनमा सहयोग गर्नुभयो’ शुक्रबार दिउँसो आश्माले भनिन् ।

आश्माको उक्त गीतलाई दहचोकको स्विटजरल्याण्ड पार्कमा खिचिएको हो ।

आश्मा विश्वकर्मा रामचरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मतदाता नामावली दर्ता समस्या समाधान गर्न नेविसंघको माग

मतदाता नामावली दर्ता समस्या समाधान गर्न नेविसंघको माग
महाधिवेशनमा संगठन र विधानबारे थप बहस आवश्यक छ: ईश्वर पोखरेल

महाधिवेशनमा संगठन र विधानबारे थप बहस आवश्यक छ: ईश्वर पोखरेल
प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रीले बुझाए सम्पत्ति विवरण, तीन जनाको बाँकी

प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रीले बुझाए सम्पत्ति विवरण, तीन जनाको बाँकी
 सन्तोष परियारले छाडे रास्वपा

 सन्तोष परियारले छाडे रास्वपा
चितवन मेडिकल कलेजले सुरु गर्‍यो रोबटिक सर्जरी

चितवन मेडिकल कलेजले सुरु गर्‍यो रोबटिक सर्जरी
भोजपुर–काठमाडौं हवाई उडान थपिँदा बिरामीलाई सहज

भोजपुर–काठमाडौं हवाई उडान थपिँदा बिरामीलाई सहज

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित