+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आश्माको कभर डान्स भिडियोलाई पाँच दिनमै साढे ७ करोड भ्यूज

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १४:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली डान्सर आश्मा विश्वकर्माले दक्षिण भारतीय फिल्म 'पेड्डी' को गीत 'चिक्री चिक्री' मा आधारित डान्सिङ भिडियो बनाएकी छिन्।
  • उनको भिडियो रिलिजको पाँचौ दिनसम्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबमा कुल ७ करोड ५५ लाख भ्यूज प्राप्त भएको छ।
  • बलिउड अभिनेत्री जान्ह्वी कपुरले पनि आश्माको भिडियो सेयर गरेकी छिन् र नेपाली तथा बलिउड सेलिब्रेटीले प्रशंसा गरिरहेका छन्।

काठमाडौं । एक दक्षिण भारतीय फिल्मको गीतमा ‘कभर डान्स भिडियो’ बनाएकी नेपाली डान्सर आश्मा विश्वकर्माले यतिबेला चौतर्फी चर्चा बटुलेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको भिडियोलाई उत्साहजनक भ्यूज मिलेको छ ।

रिलिजको पाँचौ दिन सोमबारसम्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबमा गरेर कूल ७ करोड ५५ लाख भ्यूज प्राप्त भएको छ । आश्माको करिअरमा पनि यो सर्वाधिक भ्यूज पाउने भिडियो हो ।

‘कार्टुन्ज क्रू’ नामक एक नृत्य समूहसँग आबद्ध आश्माले रामचरण स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ को गीत ‘चिक्री चिक्री’मा आधारित रहेर एक डान्सिङ भिडियो बनाएकी थिइन् ।

फेसबुकमा सोमबार दिउँसोसम्म २ करोड, इन्स्टाग्राममा २ करोड २४ लाख, टिकटकमा २ करोड २८ लाख र युट्युब सर्ट्समा १ करोड ३ लाख भ्यूज पुगेको छ । भ्यूजको यो गति उकालो लाग्ने क्रममा देखिन्छ ।

उनको भिडियोलाई ‘पेड्डी’ फेम्ड अभिनेत्री जान्ह्वी कपुरले पनि सेयर गरेकी थिइन् । बलिउड र नेपाली सेलिब्रेटीले पनि उनको भिडियोलाई प्रशंसा गरिरहेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रामचरणलाई चुनौती दिने आश्माको डान्स : जान्ह्वी कपुरले पनि गरिन् सेयर

आश्मा विश्वकर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित