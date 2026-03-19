माइकल ज्याक्सनको फिल्मले विश्वभर कमायो ७० करोड डलर

पप संगीतका सम्राट मानिने माइकल ज्याक्सनमाथि बनेको बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ले विश्व बक्सअफिसमा ७० करोड डलरभन्दा बढी कमाइ गर्दै नयाँ उपलब्धि हासिल गरेको छ । फिल्मले सप्ताहन्तमा ८३ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ५ करोड ७७ लाख डलर कमाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बक्सअफिसमा पुनः पहिलो स्थान कब्जा गरेको हो ।
युनिभर्सलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र लायन्सगेटले अमेरिकी बजारमा वितरण गरेको यो फिल्म रिलिजको चौथो सातासम्म पनि दर्शकमाझ मजबुत रूपमा टिकिरहेको छ ।
हालसम्म ‘माइकल’ले विश्वभरबाट ७० करोड ३० लाख डलर कमाइसकेको छ । यसमध्ये ४२ करोड १० लाख डलर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट र २८ करोड २० लाख डलर अमेरिकी बजारबाट आएको हो । जापानमा अझै प्रदर्शन हुन बाँकी रहेकाले यो फिल्मले सन् २०१८ को चर्चित सांगीतिक बायोपिक ‘बोहेमियन र्याप्सोडी’को ९१ करोड १० लाख डलरको कीर्तिमान पनि तोड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यता डिज्नीको चर्चित सिक्वेल फिल्म ‘द डेभिल वेयर्स प्राडा २’ पनि विश्व बक्सअफिसमा ५५ करोड डलर नजिक पुगेको छ । मेरिल स्ट्रिप, एनी हेथवे, एमिली ब्लन्ट र स्ट्यान्ली टुची अभिनित यो कमेडी फिल्मले हालसम्म ५४ करोड ६२ लाख डलर कमाइसकेको छ । रिलिजको तेस्रो सातामा फिल्मले विदेशी बजारबाट मात्र ५ करोड ६ लाख डलर थप कमाइ गरेको हो ।
उत्तर अमेरिकामा १७ करोड ५९ लाख डलर कमाएको यो फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने अझ ठूलो सफलता पाएको छ । विदेशी बजारबाट मात्रै फिल्मले ३७ करोड ३ लाख डलर कमाइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने बजारमा बेलायत, इटाली, ब्राजिल र मेक्सिको रहेका छन् । डिज्नीले यो सिक्वेल निर्माणमा १० करोड डलर खर्चिएको थियो ।
यसैबीच, वार्नर ब्रदर्सको सिक्वेल फिल्म ‘मोर्टल कम्ब्याट २’ले दोस्रो सप्ताहन्तमा ७९ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा १ करोड डलर मात्र कमाएको छ । यो यसको ओपनिङ सप्ताहन्तको तुलनामा ५३ प्रतिशतले कम हो । दुई सातासम्ममा फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ३ करोड ९० लाख डलर र विश्वभरबाट १० करोड १० लाख डलर कमाएको छ । फिल्म निर्माणमा ८ करोड डलर खर्च गरिएको थियो ।
अर्कोतर्फ, अमेजन एमजीएमको रहस्यमय कमेडी फिल्म ‘शीप डिटेक्टिभ’ले दोस्रो सप्ताहन्तमा ८८ क्षेत्रमा १ करोड ४० लाख डलर कमाएको छ । ह्यु ज्याकम्यान अभिनित यो फिल्मले हालसम्म विदेशी बजारबाट २ करोड ९० लाख डलर र विश्वभरबाट ५ करोड ८७ लाख डलर कमाइसकेको छ ।
निर्माणमा ७ करोड ५० लाख डलर खर्च भएको यो फिल्मले लगानी सुरक्षित गर्न अझै केही समय हलमा टिकिरहनुपर्ने देखिएको छ । राम्रो समीक्षासँगै सकारात्मक दर्शक प्रतिक्रियाले भने यसको व्यापारलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
