आठ सय ग्रामलाई एक किलो भनेर सामान बेचेको पाइयो : सांसद धामी

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जनकसिंह धामीले काठमाडौं उपत्यकामा आठ सय ग्रामलाई एक किलो कायम गरी सामान बेचबिखन भइरहेको संसद् बैठकमा जानकारी गराएका छन्।
- सांसद धामीले अनलाइन व्यापारमा गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री हुनुका साथै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को मूल्य असुल्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
- अस्तव्यस्त बजार प्रणाली सुधार गर्दै उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कदम चाल्न उनले सभामुखमार्फत सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
३० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जनकसिंह धामीले काठमाडौं उपत्यकामा आठ सय ग्रामलाई एक किलो भनेर सामान बेचबिखन भइरहेको पाइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले काठमाडौंलगायत धेरै सहरहरूमा १५० भन्दा बढी विभिन्न किसिमका सामानहरूको तुलनात्मक र गुणस्तरको चाँसो राखेर बुझ्ने क्रममा यस्तो पाइएको बताएका हुन् ।
‘सामानको प्रचार गरिएजस्तो गुणस्तर नभएको पाएँ । यो कुरा अनलाइन व्यापारमा बढी देखियो । एक हजार ग्रामको एक किलो हुने भए पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कहीँ कतै आठ सय ग्रामको एक किलो हुने गरी सामान बिक्री वितरण भएको पाएँ,’ धामीले भने ।
उनले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी पैसा असुल्ने काम भइरहेको पनि संसद्मा गुनासो गरे ।
‘स्तरीय खाजा घरको नाममा चर्को मूल्य अशुलेको पाएँ । समतामुलक सामाजिक संस्कार र चलन कतै भेटिएन,’ सांसद धामीले भने ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर समाजका विभिन्न तह र तप्काको दैनिक जनजीवनमा परिरहेको अस्तव्यस्त बजार प्रणालीलाई सुधार्न उपभोक्ताहरूको हकहितलाई सुरक्षित गर्न हामी कहाँ चुकिरहेका छौं भनेर पनि उनले प्रश्न गरे ।
‘देखिने र महसुस हुने गरी सम्बन्धित निकायलाई समस्याहरू तत्काल समाधान तिर लैजान म सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ सांसद धामीले भने ।
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