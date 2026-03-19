+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सांसद धामीको प्रश्न- नेपालीको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा भारतीयको भोगचलन कहिलेसम्म ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १३:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सांसद जनकसिंह धामीले सीमा विवाद र खुला सीमाका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूले ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएका छन्।
  • धामीले नेपालीहरूको हातमा लालपुर्जा भए पनि जग्गा भारतीयहरूको चलनभोगमा रहेको र भारतीय पक्षले हुलाकी सडक निर्माणमा अवरोध गरिरहेको उल्लेख गरे।
  • उनले खुला सीमाका कारण लागूऔषध ओसारप्रसार र दुर्व्यसनले युवाहरूको भविष्य जोखिममा परेको भन्दै उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्न सरकारसमक्ष माग गरे।

२५ चैत, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद जनकसिंह धामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू सीमा विवाद र खुला सीमाका कारण समस्यामा रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सीमा विवाद र खुला सीमाका कारण मेरो क्षेत्रका जनताहरूले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । जहाँ गोविन्द गौतम सहीद पनि भएका थिए ।’

धामी कञ्चनपुर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

आफ्नो क्षेत्रको समस्या संसद्मा राख्दै उनले भनेका छन्, ‘नेपालीहरूको हातमा लालपुर्जा छ । जग्गा भारतीयहरूको चलनभोगमा छ ।’

उनका अनुसार ३८ नम्बर छेउछाउ भारतीय पक्षले हुलाकी सडक निर्माणमा अवरोध गरिरहेको छ । बेलौरी भन्सार स्तरउन्नती नहुँदा राजश्व संकलन न्यून रहेको पनि उनले बताए ।

क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदा नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको भनेर उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

उनी थप्छन्, ‘खुला सीमाका कारण लागूऔषध ओसारप्रसार र दुर्व्यसनले युवाहरूको भविष्य जोखिममा छ ।’

सीमा क्षेत्र व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय किसान र व्यापारीहरू समेत मर्कामा रहेको उनले सुनाए ।

यी विवरण राख्दै उनले भनेका छन्, ‘अत सीमा समस्या र व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरियोस् भनी सम्माननीय सभामुखज्यू र सदनमार्फत म सरकारसमक्ष माग गर्दछु ।’

जनकसिंह धामी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश पाउनुपर्ने बार एसोसिएसनको माग

बच्चाको कानमा बारम्बार संक्रमण हुँदा सुन्ने क्षमतामा कमी आउँछ ?

पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

किसानले पाएनन् गहुँको उचित मूल्य, समर्थन मूल्य तोक्न माग

विश्वकै ठूलो ‘युनिभर्सल म्युजिक ग्रुप’ किन्न ६४ अर्ब डलरको प्रस्ताव

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित