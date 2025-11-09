कांग्रेसले साउन ७ गतेबाट नागरिक केन्द्रित अभियान सुरु गर्ने

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- नेपाली कांग्रेसले आगामी साउन ७ गतेदेखि पार्टीलाई नागरिक केन्द्रीत मुद्दामा परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।
- सभापति गगन थापाले उक्त अभियानले कांग्रेसलाई 'इलेक्सन सेन्ट्रिक' बाट 'सिभिक सेन्ट्रिक' पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने बताउनुभयो ।
- महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जरा अभियान सम्पन्न भएपश्चात् सुरु हुन लागेको यस अभियानको मोडालिटीबारे छलफल जारी रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
३२ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले साउन ७ गतेदेखि नयाँ अभियान सुरु गर्ने भएको छ । पार्टीलाई नागरिक केन्द्रीत मुद्दामा परिचालन गर्ने गरी नयाँ अभियान सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराइएको छ ।
पार्टी सभापति गगन थापाले साउन ७ गतेबाट नयाँ अभियान प्रारम्भ गरिने जानकारी गराए । कांग्रेसको संशोधित विधानमा प्रत्येक समितिका रहेका सदस्यले ५० प्रतिशत साङ्गठनिक र ५० प्रतिशत सामाजिक काममा जोडिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सभापति थापाले भने,‘साउन ७ गतेदेखि यही मर्मका साथ नयाँ अभियान प्रारम्भ हुँदैछ, जसले कांग्रेसलाई ‘इलेक्सन सेन्ट्रिक’ बाट ‘सिभिक सेन्ट्रिक’ (नागरिक केन्द्रित) पार्टीमा रूपान्तरण गर्नेछ ।’
महामन्त्री प्रदीप पौडेल उक्त अभियानको समयावधि र मोडालिटी बारे छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गराए । महामन्त्री पौडेलले भने,‘जरा अभियान सकेर यो अभियान सुरु गर्न लागेका हौं । मोडालिटी बारे छलफलकै क्रममा छौं । पार्टीलाई नागरिक केन्द्रीत गराउने अभियान हो ।’
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