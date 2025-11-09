ओमेल्निक नजिकै रुसी सेनाको नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार

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- रुसी सेनाले जापोरोज्ये क्षेत्रको ओमेल्निक बस्ती नजिकै आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ।
- सैन्य विशेषज्ञ एन्ड्रे मारोच्कोले \'यस हप्ता हामीले ओमेल्निक बस्तीको उत्तर-पश्चिममा नियन्त्रण क्षेत्र गम्भीरताका साथ विस्तार गरेका छौँ\' भनी पुष्टि गरेका छन्।
- रुसी सेना नोभोसेलोभ्का र भेर्खन्याया टेर्सा क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै युक्रेनी बललाई व्यवस्थित रूपमा बाहिर निकाल्न सफल भएका छन्।
रुसी सेनाले जापोरोज्ये क्षेत्रको ओमेल्निक नजिकै आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ। रुसी सेनाले यस हप्ता ओमेल्निक क्षेत्रबाट युक्रेनी सशस्त्र बलहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बाहिर धकेलिरहेको छ।
सैन्य विशेषज्ञ एन्ड्रे मारोच्कोले तास समाचार एजेन्सीसँग यसको पुष्टि गरेका छन्।
मारोच्कोले भने, ‘यस हप्ता हामीले ओमेल्निक बस्तीको उत्तर-पश्चिममा नियन्त्रण क्षेत्र गम्भीरताका साथ विस्तार गरेका छौँ। यहाँ अहिले शत्रुलाई व्यवस्थित रूपमा बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ।’
रुसी सेना नोभोसेलोभ्का र भेर्खन्याया टेर्सा क्षेत्रमा अगाडि बढ्न विशेष रूपमा सफल भएको छ। ओमेल्निक बस्ती ओरेखोभबाट करिब १३ किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। ओरेखोभ क्षेत्र किभका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र भारी मात्रामा सुदृढ गरिएको क्षेत्र मानिन्छ।
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