विशेष सैन्य अभियानमा संलग्न रुसी सेनाको पुटिनले गरे प्रशंसा

११ फागुन, काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले क्रेमलिनमा आयोजित एक विशेष समारोहमा सैनिकहरूलाई राज्य सम्मान प्रदान गरेका छन्।
‘डिफेन्डर अफ द फादरल्यान्ड डे’ को अवसरमा उनले विशेष सैन्य अभियानमा संलग्न रुसी सेनाले गरेको कार्यको प्रशंसा समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पुटिनले कमान्डर र अधिकारीहरूको साहस र रणनीतिक योजनाका कारण सबैभन्दा कठिन क्षेत्रहरूमा रुसी सेना सफल भएको बताए।
पुटिनले रुस अहिले आफ्नो ‘भविष्य, स्वतन्त्रता, सत्य र न्याय’ का लागि लडिरहेको कुरालाई पुनः जोड दिए ।
समारोहमा पुटिनले सैनिकहरू रुसको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिएको र उनीहरूको वीरताले नै देशको गौरव बचाएको उल्लेख गरे।
सन् २०२६ को सुरुवातमै आयोजित यो सम्मान समारोहलाई रुसले आफ्नो सैन्य मनोबल र रणनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा लिएको छ।
