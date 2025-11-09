सांसदहरूले आफैं स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिए पुग्ने

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- सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
- संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त हुनासाथ सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने जानकारी दिनुभयो ।
- खर्च कटौतीको नीति लिँदै अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको यो सुविधा वर्तमान सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूचीमा हेरफेर गरी ब्युँताएको हो ।
३२ असार, काठमाडौं । सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ब्युँतिएको छ । यो सँगै अब सांसदहरूले स्वकीय नियुक्त गर्न सक्दछन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संसद् सचिवालय पुगेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन सक्दछ वा यससम्बन्धी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भए त्यसलाई नै संघीय संसद सचिवालयले जानकारीमा लिन पनि सक्दछ ।
जुन प्रक्रियाबाट जानकारी प्राप्त गरे पनि त्यसपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधाको उपयोग गर्न सक्दछन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार स्वकीय नियुक्ति प्रक्रिया सरल छ ।
विगतको अभ्यास अनुसार सांसदहरूले आफैँ स्वकीय सचिव नियुक्त गर्छन र संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन्छन् ।
सांसदहरूले स्वकीय नियुक्त गरेपछि के कस्तो विवरण भर्नुपर्ने हो त्यसबारे संसद् सचिवालयले फारम नै बनाएको छ ।
जहाँ व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शैक्षिक योग्यता हेर्ने अभ्यास विगतमा छैन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘विगतमा शैक्षिक योग्यता हेर्ने गरिएको छैन । तर पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यता हेर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।’
सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसदले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । वर्तमान सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ब्युँताएको हो ।
अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।
५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको छ ।
यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।
यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।
वर्तमान सरकारले संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने व्यवस्था ब्युँताएको हो ।
यस सँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।
संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ ।
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