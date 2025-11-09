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२ घण्टामा ६२ अंक बढ्यो सेयर बजार

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १३:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शुक्रबार सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ र कारोबार सुरु भएको दुई घण्टामै नेप्से परिसूचक ६२ अंकले बढेर २६६० विन्दुमा पुगेको छ ।
  • आजदेखि सेयर बजारमा नयाँ पूँजीगत लाभकर लागु भएको छ जसमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयरमा १० प्रतिशत र बढीमा साढे ७ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
  • बजारका सबै समूहगत सूचकमा वृद्धि देखिएको छ भने २५२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा आँखुखोला जलविद्युत् र रिडी पावर लगायतका कम्पनीको कारोबार उच्च रहेको छ ।

१ साउन, काठमाडौं । शुक्रबार सुरुवातदेखि नै सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ । कारोबार सुरु भएको २ घण्टामै बजार परिसूचक नेप्से ६२ अंक बढेको छ । सो वृद्धिपछि १ बजेसम्म नेप्से परिसूचक २६६० अंकमा कायम भएको छ ।

यतिबेलासम्म २ अर्ब २६ करोडको कारोबार भएको छ । बजारका सबै समूहगत सूचक बढेका छन् । जलविद्युत् र उत्पादन ३ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेका छन् । त्यस्तै होटल, अन्य र फाइनान्स २ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेका छन् ।

२५२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २० को मात्रै घटेको छ । धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा आँखुखोला जलविद्युत्, रिडी पावर, रिलायन्स स्पिनिङ र ङादी ग्रुप छन् ।

आजदेखि नै सेयर बजारमा बढेको पूँजीगत लाभकर लागु भएको छ । १ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बेचेको सेयरमा नाफाको साढे ७ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गरेर बेचेको सेयरमा आजदेखि १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लागु भएको हो ।

सेयर बजार
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