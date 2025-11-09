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सेयर बजारमा झिनो अंक सुधार, कारोबार ३ महिनाकै उच्च

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२०८३ असार ३० गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ६.११ अंकले बढेर २५७६ अंकमा कायम भएको छ ।
  • बजारमा कारोबार रकम ८ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ, जुन करिब तीन महिनायताकै उच्च हो ।
  • आज १६४ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधनबाहेक अधिकांश समूहगत सूचकमा सुधार देखिएको छ ।

३० असार, काठमाडौं । अघिल्लो दिन ३० अंक घटेको सेयर बजारमा मंगलबार झिनो सुधार देखिएको छ । यस दिन बजार परिसूचक नेप्से ६.११ अंक बढेको छ ।

सो वृद्धिपछि नेप्से २५७६ अंकमा कायम भएको छ । दिउँसो १२ : १० बजे बजार २५४७ अंकसम्म झरेको थियो । त्यसपछि सम्हालिएको बजार अन्ततः बढेर बन्द भयो ।
अघिल्लो दिन नेप्से २५७० अंकमा थियो, जुन मंसिर ४ गतेयताकै न्यून हो ।

आज बजारको परिसूचकसँगै कारोबार रकममा सुधार आएको छ । अघिल्लो दिन ७ अर्ब ४६ करोडको कारोबार भएकोमा आज ८ अर्ब ४१ करोडको भयो । यो कारोबार रकम करिब तीन महिनाकै उच्च हो । यसअघि वैशाख ३ गते ९ अर्ब २० करोडको कारोबार भएको थियो । आजको कारोबार त्यसयताकै धेरै हो ।

१६४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १०१ को घट्यो भने १० को स्थिर रह्यो । अधिकांश समूहगत सूचक बढेका छन् । व्यापार सबैभन्दा धेरै १.४७ प्रतिशत बढ्यो ।

बैंकिङ ०.०९, विकास बैंक ०.२९, फाइनान्स ०.५१, होटल तथा पर्यटन ०.०८, जलविद्युत् ०.२७, लगानी ०.५४, जीवन बीमा ०.३७, माइक्रोफाइनान्स ०.०७, निर्जीवन बीमा ०.२०, अन्य ०.१५ प्रतिशत बढे । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह मात्रै आज ०.१८ प्रतिशत घट्यो ।

उपकार लघुवित्तको मूल्य ९.१९ तथा भगवती हाइड्रोपावरको ५.७७ प्रतिशत मूल्य बढ्यो । मूल्य धेरै बढ्नेमा आज बैंकका लामो अवधिका ऋणपत्र अगाडि रहे ।
सामुदायिक लघुवित्तको मूल्य ८.१० प्रतिशत घट्यो । स्वाबलम्बन लघुवित्तको ४.४७, सुपर खुदी हाइड्रोपावरको ३.६५ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

आज धेरै कारोबार हुनेमा ऋणपत्र नै अगाडि रहे । कुमारी बैंक डिबेन्चर ९०, एनआईएमबी डिबेन्चर ९०, एसबीआई डिबेन्चर ९०, एभरेस्ट बैंक डिबेन्चर ९१ तथा कृषि विकास बैंक डिबेन्चर ८३ को उच्च कारोबार भयो ।

सेयर बजार
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