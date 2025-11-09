विष्णु पौडेल छुटेपछि प्रदीप ज्ञवालीले भने- सरकारका प्रतिशोधी कदम उदांगो र असफल हुँदैछन्

१ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारका प्रतिशोधी हर्कत उदांगो र असफल भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि शुक्रबार साँझ फेसबुकमार्फत नेता ज्ञवालीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘विभिन्न नेताहरू, व्यवसायीहरू र कर्मचारीहरूलाई मिडिया ट्रायल एवं मिथ्या सूचनाका माध्यमबाट बदनाम गर्ने, राज्यका संवैधानिक र अन्य अनुसन्धान निकायलाई दबाब दिएर अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म थुनामा राख्ने एवं उनीहरू विरुद्ध दुराशययुक्त मुद्दा लगाउने सरकारका प्रतिशोधी हर्कतहरू उदाङ्गो र असफल हुँदैछन्,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘र पनि, राजनीतिक प्रतिशोधको यो शृङ्खला जारी छ ।’
‘सिंहदरबारमा अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिँदै गरेका क्रियाकलाप सम्बन्धी मिडिया कभरेज पढ्दा आङै सिरिङ्ग हुने’ गरेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन् ।
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