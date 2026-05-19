प्रदीप ज्ञवालीले रास्वपा सभापतिमा रवि सर्वसम्मत भन्दा बालेनको ताली

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- चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आजबाट शुरू भएको छ ।
- नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले रास्वपाको सभापतिमा रवि लामिछाने सर्वसम्मत भइसकेको उल्लेख गरे ।
- ज्ञवालीले ‘नेतृत्वको हकमा सायद तपाईंहरूकोबीच द्वीविधा छैन । माननीय रवि लामिछानेज्यू सर्वसम्मत ढंगले सभापति भइसक्नुभएको छ भन्दा हुन्छ,’ भने ।
७ असार, काठमाडौं । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ । चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनबाट पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
यसैबीच रास्वपालाई शुभकामना दिन पुगेका नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सभापतिमा रवि लामिछाने सर्वसम्मत भइसकेको भन्दा हुने बताए ।
महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने र राजनीतिक नीति र कार्यदिशा तय गर्ने उनको भनाइ थियो । नेतृत्वको हकमा सभापतिमा लामिछाने सर्वसम्मत भइसकेको उनले बताए ।
ज्ञवालीले सभापतिमा रवि लामिछाने सर्वसम्मत भइसकेको भन्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले ताली बजाए ।
‘नेतृत्वको हकमा सायद तपाईंहरूकोबीच द्वीविधा छैन । माननीय रवि लामिछानेज्यू सर्वसम्मत ढंगले सभापति भइसक्नुभएको छ भन्दा हुन्छ,’ उनले भने ।
मञ्चमा रविसँगै रहेका उनले ताली बजाएर समर्थन गरेको भाव दिनेगरी उनले ताली बजाएका हुन् ।
साथै, उनले वरिष्ठ नेतामा बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा सर्वसम्मत भइसकेको आफूले ठानेको बताए ।
‘त्यस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि वरिष्ठ नेताको रुपमा सर्वसम्मत नै भइसकेको म ठान्दछु । अरु जो जो सहमति वा निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुहुनेछ मेरो शुभेच्छा छ,’ उनले भने ।
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