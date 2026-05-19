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मुलुक अलोकतान्त्रिक खोँचतिर धकेलिंदै छ : प्रदीप ज्ञवाली

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १४:४४

२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले मुलुक अलोकतान्त्रिक खोँचतिर धकेलिंदै गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले गम्भीर भूराजनीतिक भूमरीतर्फ मुलुक धकेलिएको बताउँदै नेतृत्वमा रहेका सरकारी अधिकारीहरू बिन्दास भइरहेको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

सीमामा चिया निकासी रोकिएको, सुकुमवासी लखेटिएको, होल्डिङ सेन्टरमा बेवारिसे रहेको, मलको अभाव रहेको, महँगी जस्ताको तस्तै रहेको लगायतका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिमको ध्यान नपुगेको नेता ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रपति संस्थाको अपमान । संसदको अवमूल्यन । मतदाताहरूप्रति उपेक्षा । आफ्नै पार्टीप्रति वेवास्ता । लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको सङ्कुचन । संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप । राजनीतिक प्रतिशोध । राष्ट्रसेवकहरूको हुर्मत । समग्रमा, मुलुक अलोकतान्त्रिक खोँचतिर धकेलिँदै छ,’ ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

एमाले, कांग्रेस जस्ता पार्टीहरू आन्तरिक समस्यामा जुधिरहेको बेला लोकतान्त्रिक पार्टीहरूभित्र नीति, निर्णय, सङ्गठन, शैली र नेतृत्वका बारेमा मतान्तर या विमतिहरू देखिनु अस्वाभाविक नभएको उनको भनाइ छ । ‘यी समस्याको समाधानका आफ्नै विधिहरू छन् । आशा छ, समस्याहरू विधिसम्मत् ढङ्गले समाधान हुनेछन् र पार्टीहरूको आन्तरिक एकता थप सुदृढ हुनेछ,’ उनले थप भनेका छन्, ‘तर आन्तरिक विषयहरूको सामना गरिरहेको बेला हाम्रो ध्यान मुख्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनैपर्छ । हामी गंभीर भूराजनीतिक भुँवरीतिर धकेलिँदै गइरहेका छौँ ।’

गरिखानेहरूको ट्याम्पो भीरबाट गुडाइदिएर आत्मरतिमा सरकार रमाएको उनको आरोप छ ।

‘तर यी सबै कुरामा बेखबर हाम्रा बिन्दास प्रधानमन्त्री ‘जिस्किँदै’ हुनुहुन्छ र उहाँको ‘देश बनाउने टोली’ व्यवसायीहरूका खुट्टा भाँच्ने धम्की दिँदैछ । गरिखानेहरूको ट्याम्पो भीरबाट गुडाइदिएर ठुलै शत्रुमाथि ‘सर गरेको’ आत्मरतिमा रमाइरहेको छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।

आफ्ना आन्तरिक विषयमा वहस गरिरहेको बेला यी राष्ट्रिय मुद्दाहरू र यिनीहरूप्रतिको हाम्रो दायित्व ओझेलमा नपरोस् भनेर ध्यान दिनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदीप ज्ञवाली
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