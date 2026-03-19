एमाले जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ : प्रदीप ज्ञवाली

‘यसले विकासको सन्तुलनको कुरा गर्छ । त्यो सन्तुलन हेर्ने निकाय सम्भवत: संविधानले परिकल्पना गरेको यो मात्रै होला जस्तो लाग्छ’

२०८३ वैशाख १९ गते १५:०३

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टी जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने बताएका छन् । शनिबार जिल्ला समन्वय समितिका जिम्मेवारी विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले समन्यायिक विकास र स्रोतको कार्यान्वयनको विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति चाहिने बताएका हुन् ।

‘जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा दलका हिसाबले नेकपा एमाले यो चाहिन्छ र प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

आफूले यसो भन्दा ‘सत्तामा हुँदा केही केही नगरेको’ भन्ने आरोप आएको पनि उनले बताए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आकाशबाट त्यत्तिकै असिना बर्सेजस्तो झरेको हो ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय ऐन त्यत्तिकै त आएन होला नि ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पर्याप्त भएन भन्नुस् न । सत्तामा रहुञ्जेल सुतिरहनुभयो, अहिले आएर दु:ख बिसाउनुभयो भन्ने किसिमको बहसले निष्कर्ष निस्किदैन ।’

जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भन्दा दुइटा कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘किनभने यसले विकासको सन्तुलनको कुरा गर्छ । त्यो सन्तुलन हेर्ने निकाय सम्भवत: संविधानले परिकल्पना गरेको यो मात्रै होला जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । दोस्रो कुरा अनुगमनको रहेको उनले बताए ।

सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत, सीमाका समस्याको अनुमगन गर्ने निकाय नै जिल्ला समन्वय समिति रहेको उनले बताए ।

‘यदि यसो हो भने समन्यायिक र क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको विकासको निम्ति सिफारिस गर्ने एक अथोरिटीका रूपमा र आएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन ठीक ढंगले भयो कि भएन भन्ने अनुगमन गर्ने र बदमासी भए दण्डसजाय सिफारिस गर्ने निकायको अधिकारसहितको जिल्ला समन्वय समिति जरुरी छ,’ उनले भने ।

सहरी सौन्दर्यकरणको राजनीति

घरधनीले लालपूर्जा देखाएपछि रोकियो डोजर, भेरिफाइ गर्न खटियो सरकारी टोली

रोल्पा घटनाको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो- सिंगो देश शोकमग्न

चार देशका अटोमोबाइल फेडेरेसन ड्रोन र भर्टिकल मोबिलिटीमा प्रवेश

पुनर्निर्माणपछि फेरिएको कांग्रेस कार्यालय (तस्वीरहरू)

ट्रम्पका विशेष दूत गोरसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको भेटवार्ता

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

