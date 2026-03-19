+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न- बागमतीमा बगेका आँशुले नेपाल हाँसिरहेको देखाउँछ कि रोइरहेको ?

‘सहरहरू सुन्दर होलान्, बाटाहरू फराकिला होलान्, पार्क बन्लान्, कुकूरहरू डुल्लान् । तर मान्छे रुनुपर्‍यो भने ? हामीले खोजेको विकास मोडल त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १६:३४

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बागमतीमा सुकुमवासीको आँशु बगेको बताउँदै त्यसले नेपाल हाँसिरहेको देखाउँछ कि रोइरहेको ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)लाई लक्षित गर्दै यस्तो प्रश्न सोधेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको सुन्दर थेगो छ– म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, बागमतीमा बगेको आँशुले नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ कि नेपाल रोइरहेको देखिन्छ ?’

सुकुमवासी बस्तीमा खराब मान्छे पनि हुनसक्ने बताउँदै त्यो छुट्याउन नसकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘खराब मान्छे पनि थिए होलान् त्यहाँ, स्क्रिनिङ गर्नसकिने ठाउँ त थियो नि त । अस्ती थापाथलीमा खाली गर्दाखेरी हजार बढी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी । छक्क परियो– सेना समेत !,’ उनले भने । त्यति गर्नसक्ने सरकारले एक हप्तासम्म त्यहीँ एउटा टेबल राखेर प्रमाण मागेर स्क्रिनिङ गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले अगाडि भने, ‘जे देखिदै छ राम्रो लक्षण देखिएको छैन । हामीले खोजेको विकास मानवकेन्द्रित हो । विकास माइनस मानव गर्‍यो भने त्यो विकासको के अर्थ हुन्छ र ?’

त्यसरी गरिबका आँशु बागमतीमा बगाएर गरेको विकास सही मोडल हुन नसक्ने पनि नेता ज्ञवालीले बताए । ‘सहरहरू सुन्दर होलान्, बाटाहरू फराकिला होलान्, पार्क बन्लान्, कुकूरहरू डुल्लान् । तर मान्छे रुनुपर्‍यो भने ? हामीले खोजेको विकास मोडल त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

प्रदीप ज्ञवाली बालेन्द्र शाह सुकुमवासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्- सरकार निर्वाचित सर्वसत्तावादतर्फ हिँड्यो

प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्- सरकार निर्वाचित सर्वसत्तावादतर्फ हिँड्यो
एमाले जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ : प्रदीप ज्ञवाली

एमाले जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ : प्रदीप ज्ञवाली
विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध बारे प्रदीप ज्ञवाली : पञ्चायतले पनि गर्न नसकेको  धृष्टता

विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध बारे प्रदीप ज्ञवाली : पञ्चायतले पनि गर्न नसकेको  धृष्टता
सरकार प्रतिशोध, निषेध र द्वन्द्वको बाटोमा गयो : प्रदीप ज्ञवाली

सरकार प्रतिशोध, निषेध र द्वन्द्वको बाटोमा गयो : प्रदीप ज्ञवाली
प्रदीप ज्ञवालीको चुनाव खर्च २६ लाख बढी

प्रदीप ज्ञवालीको चुनाव खर्च २६ लाख बढी
भण्डारी-ज्ञवालीको आलोपालो इतिहासमा ढकालको ‘ब्रेक’

भण्डारी-ज्ञवालीको आलोपालो इतिहासमा ढकालको ‘ब्रेक’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित