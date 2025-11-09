डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना : दार्चुलाका २ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते

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- डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका-७ मा आज बिहान भएको जिप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
- धनगढीबाट दार्चुला जाँदै गरेको सु.प.प्र ०१-००१ ज १८५० नम्बरको बोलेरो सडकबाट चार सय मिटर तल खसेको छ ।
- दुर्घटनामा घाइते भएका चालकसहित तीन जनाको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
२ साउन , बैतडी । भीमदत्त राजमार्ग अन्तरगत पर्ने डडेल्धुराको अमरगडी नगरपालिका-७ खर्स्याखानमा जिप दुर्घटना हुदा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
धनगढी बाट दार्चुला तर्फ जाँदै गरेको सु.प.प्र ०१ – ००१ ज १८५० नम्बरको बोलेरो जीप अज बिहान करिब २ बजेको समयमा दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको हो भने चालकसहित ३ जना घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका -१ का अन्दाजी ४५ सुगन लोथ्याल र सोही ठाउका अन्दाजी २८ वर्षीय हनु लोथ्याल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका सूचना अधिकारी भास्कर चन्दले जानकारी दिए ।
प्रहरीका अनुसार घाइते हुनेमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका ५० वर्षीय अमरसिंह ठगुन्ना र अपिहिमाल गाउँपालिका-१ का वर्ष ३५ वर्षीय सरस्वती लोथ्याल रहेका छन् । यसैगरी जिप चालक बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका-२ का अमृत घरेडी पनि घाइते छन् । घाइते तीनै जनाको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
जिप सडकबाट करिब ४ सय मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन ।
दुर्घटनाक विषयमा थप अनुसन्धान भैरहेको छ ।
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