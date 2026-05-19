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रुकुमपूर्वमा यात्रुवाहक जिप दुर्घटना, सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुग्दै

उकालो सडकमा जिप दुर्घटना भएको हो र। स्थानीयका अनुसार जिपमा १४ जना सवार छन् । तर, उनीहरुमध्ये कति घाइते भए भन्ने खुलेको छैन । प्रहरी टोली घटनास्थल जाँदैछ ।

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बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८३ असार १७ गते ७:११

१७ असार, रुकुमपूर्व । रुकुमकोटबाट सिस्ने गाउँपालिका–४ दाडिङ तर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक जिप दुर्घटना भएको छ । लु१ज ४६२४ नम्बरको जिप सिस्ने गाउँपालिका–४ स्थित झाक्रीपोले क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो ।

स्थानीयका अनुसार उकालो सडकमा चढ्ने क्रममा जिप दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा जिप चालकसहित १४ जना सवार रहेको खुलेको छ ।

दुर्घटनामा परी धेरै जना घाइते भएको स्थानीयले बताएका छन् । यद्यपि घाइतेको यकिन संख्या तथा उनीहरूको अवस्था खुलेको छैन । घटनास्थलमा स्थानीयवासीले उद्धार कार्य गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन भइसकेको प्रहरीले जनाएको । दुर्घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।

जिप दुर्घटना रुकुमपूर्व
लेखक
बालाराम शेर्पाली

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