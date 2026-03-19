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अछाममा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते   

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रासस रासस
२०८३ जेठ २४ गते १२:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अछामको कमलबजार नगरपालिका–७ मा गएराति जीप दुर्घटना हुँदा स्थानीय ३४ वर्षीय कर्ण भाटको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
  • दुर्घटनामा घाइते भएका मृतकका १३ वर्षीय छोरा मीनबहादुर र ३० वर्षीय बद्री भाटलाई थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत पठाइएको छ ।
  • सडकबाट दुई सय मिटर तल जीप खसेको दुर्घटनामा संलग्न चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

२४ जेठ, अछाम । अछामको कमलबजार नगरपालिका– ७ स्थित क्वाल्लेखमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

गएराति तुर्माखाँद गाउँपालिका–३ निवासी २६ वर्षका पुष्प बुढाले चलाएको से १ ज ६१३ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा कमलबजार नगरपालिका–७ का ३४ वर्षीय कर्ण भाटको मृत्यु भएको हो ।

जिप सडकबाट दुई सय मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका भाटको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिए।

इलाका प्रहरी कार्यालय कमलबजारबाट प्रहरी निरीक्षक सरोजकुमार कैलाको कमाण्डमा गएको प्रहरी टोलीले घाइतेको तत्काल उद्धार गरी उपचारका जिल्ला अस्पताल मङ्गलसेन लगिएको थियो ।

दुर्घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा मृतक भाटका १३ वर्षीय छोरा मीनबहादुर भाट र सोही ठाउँका ३० वर्षीय बद्री भाट रहेका छन् भने दुवै जनालाई थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत रेफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिप चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।

जिप दुर्घटना नेपाल प्रहरी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

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