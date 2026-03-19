दैलेखमा जिप दुर्घटना : ८ जना घाइते, ३ जना गम्भीर

१८ जेठ, सुर्खेत । दैलेखमा जिप दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुर्खेतबाट कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका जाँदै गरेको सुप.०१००१ च४९६४ नम्बरको बोलेरो जिप दैलेखको भैरबी गाउँपालिका-७ कालगौंडीमा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा जिप चालक कालीकोटको शुभकालिका-५ का ३५/३६ वर्षका कलबहादुर रोकाय, सोही ठाउँका ३८ वर्षीय चक्र सुनार र २० वर्षीय भरत बि.क सख्त घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डीएसपी श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए । उनीहरुलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाइएको छ ।
यस्तै सोही ठाउँका वर्ष २५/२६ का कलम सुनार, शुभकालिका- ४ का ३८/३९ वर्षीय मित्र सुनार, वडानम्बर ६ का वर्ष २६/२७ का समज बि.क., वडानम्बर ६ का ६० वर्षीया पुल्तिसरा बि.क. र वडानम्बर-४ का ४०/४५ का नैन सुनार पनि घाइते छन् । उनीहरुको जिल्ला अस्पताल दैलेखमा उपचार भइरहेको छ ।
जिपमा ८ जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
