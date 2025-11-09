डोल्पा जिप दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, १३ घाइते

२१ असार, डोल्पा । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका-०४ मौरेलेखमा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १३ जना घाइते भएका छन्।
आइतबार दिउँसो करिब १:५० बजे जगदुल्ला गाउँपालिका-०४ माझगाउँबाट जुम्लातर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ००१ ज ००५२ नम्बरको बोलेरो जिप अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब २०/२५ मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जानकारी दिएको छ ।
दुर्घटनामा जिपमा सवार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-०८ डोल्पाका ३८ वर्षीय विष्णु थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार जिपमा चालकसहित १४ जना सवार थिए । दुर्घटनामा चालकसहित अन्य १३ जना घाइते भएका छन्।
घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि उद्दार गरेर जुम्ला पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
उद्धारका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाको एम्बुलेन्स जुम्लाबाट घटनास्थलतर्फ समेत आइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका सूचना अधिकारी पदम रावलले जानकारी दिए ।
घटनाबारे थप विवरणसँगै घाइतेहरूको पहिचान हुने क्रम जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
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