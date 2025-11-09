+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुल्मीमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा लिने घटे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २ गते ७:४२

२ साउन, गुल्मी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रवाह गरेका नागरिकता, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवासम्बन्धी वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यालयले एक वर्षमा सम्पादन गरेका सेवा, उपलब्धि र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नयाँ नागरिकता जारी गर्ने सेवा बढेको छ भने प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी सिफारिस तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता र वितरणमा कमी आएको देखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ९ हजार ६०२ वटा नयाँ नागरिकता जारी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो संख्या ९ हजार १०० रहेको थियो । यसरी एक वर्षमा नयाँ नागरिकता जारी ५०२ ले वृद्धि भएको हो ।

नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नेमध्ये वंशजका आधारमा ९ हजार ५६४, आमाको नामबाट वंशजका आधारमा ८, मातृत्व–पितृत्वविहीन आधारमा १, वैवाहिक अंगीकृत २५, बाबु विदेशी र आमा नेपाली भएका आधारमा अंगीकृत २ तथा ११ वटा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रतिलिपि नागरिकता जारी भने घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७ हजार ४९८ वटा प्रतिलिपि नागरिकता जारी भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ६ हजार ३९६ वटा मात्रै जारी भएका छन् ।

यस अवधिमा ९ जनाको नागरिकता रद्द तथा १३ जनाले नागरिकता त्याग गरेका छन् । साथै ५३९ जना नाबालकलाई नाबालक परिचयपत्र जारी गरिएको छ ।

राहदानी सेवातर्फ पनि सेवाग्राहीको संख्या घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १० हजार ८८७ राहदानी सिफारिस गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ८ हजार ३७९ मा झरेको छ ।

राहदानी वितरण पनि १० हजार ३७३ बाट घटेर ९ हजार ५०७ मा सीमित भएको छ । राहदानी सेवाबाट ४ करोड ३३ लाख ६३ हजार १ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवामा पनि दर्ता र वितरण दुवै घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २२ हजार ३४४ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता गरेका छन्, जबकि अघिल्लो वर्ष यो संख्या २३ हजार ४९० थियो ।

त्यस्तै परिचयपत्र वितरण १९ हजार २७ बाट घटेर १६ हजार ५९१ मा पुगेको छ । हालसम्म जिल्लामा १ लाख २९ हजार ३२९ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता भएको र १ लाख १७ हजार ७६३ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यालयले काम गरिरहेको बताए । उनले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालय निरन्तर प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

गुल्मी राष्ट्रिय परिचयपत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुल्मीमा बाढीले ट्याक्टर र मोटरसाइकल बगायो, चालक सकुशल

गुल्मीमा बाढीले ट्याक्टर र मोटरसाइकल बगायो, चालक सकुशल
गुल्मी पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा

गुल्मी पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा
गुल्मीमा गुणस्तरहीन ४०० केजी मह नष्ट

गुल्मीमा गुणस्तरहीन ४०० केजी मह नष्ट
रेसुङ्गा-काठमाडौं उडान तीन सातादेखि प्रभावित

रेसुङ्गा-काठमाडौं उडान तीन सातादेखि प्रभावित
कफीको जन्मस्थल गुल्मीमा व्यावसायिक खेती विस्तार, २७० हेक्टरमा पुग्यो क्षेत्रफल

कफीको जन्मस्थल गुल्मीमा व्यावसायिक खेती विस्तार, २७० हेक्टरमा पुग्यो क्षेत्रफल
छल्दी खोलामा डुबेर ११ वर्षीय बालकको मृत्यु

छल्दी खोलामा डुबेर ११ वर्षीय बालकको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित