गुल्मीमा गुणस्तरहीन ४०० केजी मह नष्ट

२४ असार, गुल्मी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले गुणस्तर परीक्षणमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नरहेको पुष्टि भएको करिब ४०० केजी मह नष्ट गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) वीरेन्द्र वीर विश्कर्माका अनुसार गत जेठ २७ गते रेसुङ्गा नगरपालिका–८ बुढाथोकी बसपार्क क्षेत्रमा मह बिक्री-वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । प्रहरी टोलीले उक्त स्थानबाट करिब ४०० केजी महजस्तो देखिने पदार्थ फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पदार्थको वास्तविक गुणस्तर यकिन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, तानसेन, पाल्पामा नमुना परीक्षणका लागि पठाएको थियो । प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा परीक्षण गरिएका मापदण्डका आधारमा उक्त नमुना नेपाल सरकारले तोकेको महको गुणस्तर मापदण्डअनुसार नरहेको उल्लेख भएपछि त्यसलाई अखाद्य पदार्थका रहेको निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्य सामग्रीमा गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वकर्माले बताए । उनले बजारमा बिक्री–वितरण हुने खाद्य सामग्रीको गुणस्तरमा शंका लागेमा सम्बन्धित निकाय वा प्रहरीलाई तत्काल जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।
गुणस्तरहीन पुष्टि भएको उक्त महजस्तो देखिने पदार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी, रेसुङ्गा नगरपालिका, पत्रकार तथा उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको परिसरभित्र खाडल खनी नष्ट गरिएको हो ।
प्रहरीले खाद्य वस्तुमा हुने मिसावट, गुणस्तरहीन तथा अखाद्य सामग्रीको बिक्री–वितरण रोक्न नियमित निगरानी र सूचनाका आधारमा कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने वस्तुको उत्पादन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरणमा संलग्न जो–कोहीमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
नागरिकको सक्रिय सहयोगले मात्रै बजारलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै शंकास्पद खाद्य वस्तुको कारोबारबारे सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
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