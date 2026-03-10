कुवेत र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरुमा इरानको आक्रमण

२ साउन, काठमाडौं । इरानको सशस्त्र बल इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले कुवेत र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ।
नुर न्युजले उल्लेख गरेको आईआरजीसीको विज्ञप्ति अनुसार कुवेतको अल उदइद एयर बेसमा रहेको एउटा गोलाबारुद डिपोमा ड्रोनबाट आक्रमण गरिएको हो। यसका साथै कुवेतको अली अल सालेम एयर बेसमा रहेको एउटा मुख्यालय भवन र गोलाबारुद भण्डारण केन्द्रहरू एवं केही सञ्चार हबहरूमा पनि आक्रमण भएको छ।
आईआरजीसीले जोर्डनको अल अजराक एयर बेसमा रहेका इन्धन भण्डारण ट्याङ्कहरूमा पनि ड्रोनहरूले आक्रमण गरेको कुरा थपेको छ।
यस प्रतिवेदनका अनुसार आफ्नो लोकेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सैन्य उपकरण र वासिङ्टनको ठूलो लगानीका कारण अल अजराक एयर बेस यस क्षेत्रकै एउटा प्रमुख अमेरिकी बेस मानिन्छ।
यस आक्रमणको बारेमा आईआरजीसीले भनेको छ, ‘ड्रोनहरूले कुवेतको अल उदइद एयर बेसमा रहेको गोलाबारुद डिपो, अली अल सालेम एयर बेसको एउटा मुख्यालय भवन र गोलाबारुद भण्डारण केन्द्रहरूका साथै केही सञ्चार हबहरूमा आक्रमण गरे।’
आफ्नो भनाइमा थप स्पष्ट पार्दै आईआरजीसीले भनेको छ, ‘ड्रोनहरूले जोर्डनको अल अजराक एयर बेसमा रहेका इन्धन भण्डारण ट्याङ्कहरूमा पनि आक्रमण गरे।’
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