कतारले भन्यो- सुरक्षा खतरा छैन, अवस्था सामान्य भयो

२६ फागुन, काठमाडौं । कतार सरकारले इरानी आक्रमणबाट हुने सम्भावित खतरा तत्कालका लागि टरेको जनाएको छ ।
यसअघि कतारी अधिकारीहरूले मोबाइलमा अलर्ट पठाउँदै देशमा सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको थियो ।
अलजजिराका अनुसार, सरकारले पठाएको पछिल्लो सूचनामा ‘सुरक्षा खतरा समाप्त भएको छ र अवस्था सामान्यमा फर्किएको छ’ भनिएको छ।
कतारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल-अन्सारीले कतारले बारम्बार युद्ध चर्किने र क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुनेबारे चेतावनी दिएको थियो, तर यसलाई नियन्त्रण गर्न अझै सम्भव रहेको बताएका छन् ।
उनले कतारसँग विभिन्न आपूर्ति मार्गहरू रहे पनि होर्मुज घाँटी बन्द हुनु र यसको सुरक्षामाथि हुने खतराले सबैलाई नकारात्मक असर गर्नेमा जोड दिए ।
कतारले कूटनीतिक रूपमा कोसँग सम्बन्ध राख्ने वा व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा अन्य कुनै पक्षले निर्देशन गर्न नसक्ने पनि उनले बताए । ‘युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा कुनै पनि पक्षको योगदानलाई स्वागत छ,’ उनले भने ।
