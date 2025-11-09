सङ्खुवासभामा श्रीमती हत्या आरोपमा एक जना पक्राउ

२ साउन, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–४ डाँडागाउँमा श्रीमती हत्या आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा चैनपुर नगरपालिका–७ घर भई हाल मादी–४ डाँडागाउँ बस्दै आएका ५६ वर्षीय अमरबहादुर सार्कीले रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमार प्रसाद मैनालीले बताए ।
शनिबार बिहान ६ बजे ४३ वर्षीया श्रीमती फुलमाया मुदेललाई घरायसी विवादका क्रममा अमरबहादुरले खुकुरी प्रहार गरेका थिए । खुकुरी प्रहारबाट फुलमायाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनापछि उनी आफैं मादीस्थित मङ्लबारे प्रहरी चौकीमा पुगेका थिए। घटनालगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्शुराम राईको नेतृत्वमा घटनास्थल मादी पुगेको थियो ।
प्रहरीले अमरबहादुरलाई घटनामा प्रयोग भएको खुकुरीसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि ओखरबोटस्थित मादी नगर अस्पताल ल्याइएको छ ।
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