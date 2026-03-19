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सङ्खुवासभामा पहिरोले पाँचखपन-चैनपुर सडकखण्ड अवरुद्ध

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भविन कार्की भविन कार्की
२०८३ जेठ २३ गते १३:११

२३ जेठ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिका जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले पाँचखपन नगरपालिका अन्तरर्गत बिहिबारे-भैसीचोक–पिपलडाँडा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो ।

शुक्रबार राति लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोले चैनपुर नगरपालिका र पाँचखपन जोड्ने बिहिबारे–भैसीचोक–पिपलडाँडा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले बताए ।

अविरल वर्षाका कारण पाँचखपन —७ र ८ को बीचमा पर्ने चिङखुवा खोलामा आएको बाढीका कारण बिहिबारे पोख्राङ भित्री सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

पहिरोले पाँचपन चैनपुर सडक खण्डमा १५ मिटर बढी सडक बगाएको छ । कल्लेरी क्षेत्रमा आएको चिउंखुवा खोलाको बाढीले सडकमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि आवागमन ठप्प भएको प्रहरी निरीक्षक राजवंशीले बताए ।

पहिरोका कारण पाँचखपन देखि चैनपुर जाने तथा आउने यातायाता सञ्चालन ठप्प भएको छ । बाढीका कारण पाँचखपनको चुङखुरुङ तर्फको भागमा ठूलो पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।

पहिरोले शनिबार बिहानैदेखि सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छनैनन् । सडक निर्माणको काम जारी रहेका बेला खोलामा आएको बाढीले ठाउँ ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

सडक खुलाउने विषयमा स्थानीय तह, निर्माण कम्पनी तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पाँचखपन सङ्खुवासभा
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