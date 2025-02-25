श्रेयस अय्यर बने भारतको नयाँ टी–२०आई कप्तान

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- श्रेयस अय्यर भारतको नयाँ टी–२०आई क्रिकेट टोलीको कप्तानमा नियुक्त भएका छन् ।
- नवनियुक्त कप्तान अय्यरले आयरल्यान्ड र इंग्ल्यान्डविरुद्धको सिरिजका साथै एसियन गेम्समा भारतीय टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् ।
- खराब लयमा रहेका यसअघिका कप्तान सूर्यकुमार यादव भने यी तीनवटै सिरिजका लागि टोलीमा पर्न सकेनन् ।
२३ जेठ, काठमाडौं । श्रेयस अय्यर भारतको नयाँ टी–२०आई कप्तान बनेका छन् । शनिबार बसेको छनोट समितिको बैठकले श्रेयसलाई नयाँ कप्तान छनाेट गरेको हो ।
श्रेयसले आयरल्यान्ड र इंग्ल्यान्डविरुद्धको सिरिज तथा एसियस गेम्समा भारतको कप्तानी गर्नेछन् । यसअघिका कप्तान सूर्यकुमार यादव यी ३ सिरिजका लागि टोलीमै परेका छैनन् ।
अय्यरले पछिल्ला वर्षहरूमा कप्तान र ब्याटर दुवै भूमिकामा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । उनले २०२४ मा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई आईपीएलको उपाधि दिलाएका थिए भने दिल्ली क्यापिटल्स र पन्जाब किङ्सलाई पनि फाइनलसम्म पुर्याएका थिए ।
सन् २०२५ को आईपीएलमा पन्जाबमा अनुबन्ध भएर कप्तान चुनिएका श्रेयसले उक्त सिजनमै टोलीलाई फाइनलमा पुर्याएका थिए । यस सिजन भने सुरुवाती ७ खेलमा अपराजित रहेपनि प्लेअफ भने पुग्न सकेन । उनले आईपीएल २०२५ मा ६०४ रन बनाएका थिए भने आईपीएल २०२६ मा ४९८ रन जोडेका थिए ।
टी–२० विश्वकपको उपाधि जिताएका सूर्यकुमारले भने पछिल्लो समय राम्रो प्रदर्शन गरेका थिएनन् । सूर्यकुमारले विश्वकपमा ९ इनिङ्समा २४२ रन बनाएका थिए भने आईपीएल २०२६ मा १३ खेलबाट २७० रन मात्र जोड्न सकेका थिए ।
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