राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा बागमती टिम च्याम्पियन

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- बागमती प्रदेशले २२ स्वर्ण जित्दै १६औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको उपाधि रक्षा गरेको छ ।
- प्रतियोगितामा १९ स्वर्ण पदक जित्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो र १२ स्वर्णसहित लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो बनेका छन् ।
- राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको १७औं संस्करण आगामी फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म कोशी प्रदेशमा आयोजना हुने भएको छ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । साविक विजेता बागमती प्रदेशले १६औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको उपाधि शुक्रबार जितेको छ । विभिन्न ६ खेल समावेश प्रतियोगितामा २२ स्वर्ण, २१ रजत र १३ कांस्य जित्दै बागमती उपाधि रक्षा गर्न सफल भयो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजना तथा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमती प्रदेश र नेपालय इन्टरनेसनल प्रा.लि. को सह–आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो भयो । सुदूरपश्चिमले १९ स्वर्ण, ९ रजत र १४ कांस्य हात पा¥यो । १२ स्वर्ण, १५ रजत र १८ कांस्य जितेको लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो बन्यो ।
५ स्वर्ण, २ रजत र १८ कांस्यसाथ गण्डकी प्रदेश चौथो, ४ स्वर्ण, ७ रजत र १७ कांस्यसाथ कोशी प्रदेश पाँचौ, ३ स्वर्ण, ६ रजत र ६ कांस्यसाथ मधेश प्रदेश छैटौं तथा २ स्वर्ण, ५ रजत र १२ कांस्यसाथ कर्णाली प्रदेश सातौं स्थानमा रहे ।
तीनदिने प्रतियोगितामा सात प्रदेशबाट ६ सय ८६ खेलाडीले एथलेक्टिस, भलिबल, कबड्डी, तेक्वान्दो, कराते र उसुमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
विजेतालाई राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार सिद्धी व्यञ्जनकार र सल्लाहकार राजु सिंहलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । पदक विजेतालाई करिब १२ लाख नगद पुरस्कार वितरण गरिएको प्रतियोगिता व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका सचिव मीनकुमार शर्माले जनाएका छन् ।
प्रतियोगिताको १७ औं संस्कारण कोशी प्रदेशमा फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म हुने भएको छ । बुधबार भएको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, कोशीका सदस्य–सचिव विप्लव घोषलाई प्रतियोगिता आयोजनाका लागि झण्डा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
भलिबल : गण्डकी र बागमतीलाई उपाधि
केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्डअन्तर्गत भलिबलको उपाधि गण्डकी र बागमतीले जितेका छन् । गण्डकी छात्र तथा बागमती छात्रामा च्याम्पियन बनेका हुन् । निर्णायक सेटमा विजेता बनेका दुवै टोलीले लुम्बिनीलाई पराजित गरेका थिए । विजेताद्वयले सुरुका २ सेटमा पछि परेको स्थितिलाई उल्ट्याउदै उपाधि जितेका हुन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको कभर्डहलमा भएको छात्र फाइनलमा गण्डकीले लुम्बिनीलाई २०–२५, २४–२६, २५–२२, २५–१७ र १५–११ को सेटमा पराजित गरे । सुदूरपश्चिम तेस्रो भयो ।
छात्राको उपाधि भिडन्तमा बागमतीले लुम्बिनीलाई २१–२५, २२–२५, २५–१२, २५–२१ र १५–८ ले हरायो । कर्णालीले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझायो ।
कबड्डी : लुम्बिनीलाई दोहोरो उपाधि
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको कबड्डीको छात्र÷छात्रा दुवैमा लुम्बिनीले उपाधि चुम्यो । दुवैमा लुम्बिनीको फाइनल प्रतिद्वन्द्वी बागमती रह्यो ।
छात्रको फाइनलमा लुम्बिनीले बागमतीलाई ३७–३२ ले पराजित ग¥यो । कर्णाली र गण्डकी संयुक्त रुपमा तेस्रो भए ।
छात्राको उपाधि भिडन्तमा लुम्बिनीले बागमतीलाई ३५–२९ ले हरायो । सुदूरपश्चिम र मधेश तेस्रो स्थानमा रहे ।
उसु : सुदूरपश्चिमको वर्चश्व
विभिन्न १२ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएको उसुमा सुदूरपश्चिमको वर्चस्व रह्यो । सुदूरपश्चिमले ६ स्वर्ण जित्यो । बागमतीले ३ तथा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीले १–१ स्वर्ण हात पारे ।
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