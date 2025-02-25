विश्वकपमा पहिलोपटक सबै २६ खेलाडी राष्ट्रिय गान समारोहमा सहभागी हुने

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- फिफाले सन् २०२६ को विश्वकपका लागि खेलअघि राष्ट्रिय गान बज्दा टोलीका सबै २६ खेलाडी मैदानमा उपस्थित हुनुपर्ने नियम बनाएको छ ।
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार खेलाडी र म्याच अफिसियलहरू दर्शकतर्फ नफर्की सेन्टर सर्कल वरिपरि एकअर्कातर्फ फर्किएर उभिनेछन् ।
- फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले यो परिवर्तनले खेलाडी र समर्थक दुवैका लागि विशेष क्षण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।
२२ जेठ, काठमाडौं । फिफाले सन् २०२६ को विश्वकपका लागि खेलअघिको औपचारिक कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । अब प्रत्येक खेलको टोलीमा रहेका सबै २६ खेलाडी राष्ट्रिय गान बज्ने क्रममा मैदानमा उपस्थित हुनेछन् ।
यसअघि राष्ट्रिय गानका बेला केवल सुरुआती ११ खेलाडी मात्र मैदानमा उभिन्थे भने बेन्चमा रहेका खेलाडीहरू प्रशिक्षक र अफिसियलसँग डगआउट नजिकै बस्ने गर्थे । तर अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा हुने २०२६ विश्वकपदेखि भने टोलीमा रहेका सबै खेलाडी मैदानमा रहनेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खेलअघि सबै खेलाडी सेन्टर सर्कल वरिपरि भेला हुनेछन् । सुरुआती ११ सँगै वैकल्पिक खेलाडीहरू पनि राष्ट्रिय गान समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
फिफाले टोलीहरूको उभिने शैलीमा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब खेलाडी र म्याच अफिसियलहरू दर्शकतर्फ फर्किने छैनन् । उनीहरू सेन्टर सर्कल वरिपरि एकअर्कातर्फ फर्किएर उभिनेछन्, जसले खेलअघि थप एकता, भावनात्मकता र विशेष माहोल सिर्जना गर्ने विश्वास फिफाको छ ।
फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फाटपनोले यो परिवर्तन खेलाडी र समर्थक दुवैको अनुभवलाई अझ विशेष बनाउने प्रयासको हिस्सा भएको बताए ।
उनले भने, ‘विश्वकप विस्तार हुँदै जाँदा हामी प्रतियोगिता अनुभव गर्ने तरिकामा पनि नयाँपन ल्याइरहेका छौं । राष्ट्रिय गानका बेला सबै खेलाडी र रेफ्रीहरू सेन्टर सर्कलमा एकअर्कातर्फ फर्किएर उभिँदा एकता, गर्व र भावनाको विशेष क्षण सिर्जना हुनेछ ।’
इन्फान्टिनोका अनुसार विश्वकप प्रत्येक खेलाडी र समर्थकको प्रतियोगिता भएकाले नयाँ समारोहले त्यसैको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्नेछ ।
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