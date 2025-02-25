एसियन गेम्स छनोट : नेपालले सेमिफाइनलमा ओमानसँग खेल्ने

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- नेपालले सिङ्गापुरमा जारी एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटको सेमिफाइनलमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ ।
- हङकङसँगको खेलमा ओमान पराजित भएसँगै समूह 'ए' को विजेता नेपालले सेमिफाइनलमा ओमानलाई प्रतिद्वन्द्वी पाएको हो ।
- प्रतियोगिताका चारवटै सेमिफाइनलिस्ट टोलीहरू जापानमा आयोजना हुने एसियन गेम्सका लागि छनोट भइसकेका छन् ।
२२ जेठ, काठमाडौं । सिंगापुरमा भइरहेको एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटको सेमिफाइनलमा नेपालले ओमानसँग खेल्ने भएको छ ।
शुक्रबार समूह ‘बी’ को अन्तिम खेलमा हङकङले ओमानलाई पराजित गरेसँगै हङकङ समूहविजेता र ओमान उपविजेता भएपछि समूह ‘ए’ को विजेता नेपालले ओमानसँग खेल्ने भएको हो ।
नेपालले बिहीबार नै मलेसियालाई हराएर समूह ‘ए’ को विजेता बनिसकेको छ । मलेसियाले सेमिफाइनलमा हङकङसँग खेल्नेछ । चारवटै टोली जापानमा हुने एसियन गेम्समा छनोट भइसकेका छन् ।
शुक्रबार हङकङले ओमानमाथि १५४ रनको जित हासिल गरेको हो । हङकङले दिएको २८८ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको ओमानले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १३३ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
हङकङका लागि एहसान खानले ४ ओभरमा १२ रन दिएर ४ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङले अंशुमन राथको शतक तथा बाबर हायात र निजाकात खानको अर्धशतक मद्दतमा २० ओभरमा १ विकेट गुमाएर २८७ रन बनाएको थियो ।
अंशुमन ५६ बलमा १६० रन बनाएर नटआउट रहे । निजाकातले ४५ बलमा ७६ रन बनाए । बाबर १९ बलमा ६३ रन बनाएर अविजित रहे ।
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