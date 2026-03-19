सीमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक : चौधरी

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- उद्योगपति बिनोद चौधरीले सीमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको बताए ।
- उनले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले परियोजनाहरू अगाडि बढाउन तथा प्रशासनिक एवं कानूनी सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।
- चौधरीले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ मेगावाटका आयोजनाहरू लामो समयदेखि रोकिएको उल्लेख गरे ।
२३ जेठ, काठमाडौं । उद्योगपति बिनोद चौधरीले विगतमा सीमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले विगतमा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रहेको र त्यसलाई अन्त्य गर्नु सकारात्मक रहेको बताए ।
उनका अनुसार अब पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ ।
चौधरीले प्रशासनिक, कानुनी, न्यायिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने पनि बताए ।
‘एकातर्फ हामी प्रशासनिक, कानुनी, न्यायिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ र ती सुधारलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । अर्कोतर्फ, मुलुकमा विकसित भइरहेको आशावादको वातावरणलाई अझ सशक्त बनाउँदै व्यवहारिक तथा ठोस लगानी परियोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्र यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो,’ चौधरीले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै उहाँले विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रतिक्षामा रहेका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनाहरू लामो समयदेखि रोकिएको चौधरीले बताए ।
‘विगतमा सीमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण देखिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अब यो प्रक्रिया सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । हालै विभिन्न तहबाट प्रस्तुत भएका नीतिगत दृष्टिकोण र एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको महसुस गरिएको छ ।’
यस्ता पहलहरूले मात्र पनि मुलुकलाई विकासको मार्गमा ठूलो फड्को मार्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
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