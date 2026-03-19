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भारतीय सत्ताविरुद्ध सञ्जालबाट सडकमा पुगेका ‘कक्रोच’

‘जहाँ सिस्टम सडेको छ, त्यहाँ सडेका कुराहरू खान कक्रोच आउनैपर्छ । हामी त्यही सडेको सिस्टममा भएका सडेगलेका कुरा खान आएका हौँ ।’

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कञ्चन कौशल काफ्ले कञ्चन, कौशल काफ्ले
२०८३ जेठ २३ गते २१:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ भनिएपछि सुरु भएको कक्रोच जनता पार्टीले भारतको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन गरेको छ।
  • अमेरिकाबाट फर्किएका संस्थापक अभिजित दीपकेको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा भएको आन्दोलनमा हजारौं विद्यार्थी र युवाहरू सहभागी भएका छन्।
  • प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको सो प्रदर्शनलाई अभियन्ता सोनाम वाङचुक, अभिनेता प्रकाश राज र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

२३ जेठ, काठमाडौं । कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को सुरुवात एउटा व्यंग्यबाट भएको हो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले एक सुनुवाइका दौरान बेरोजगार युवाहरूलाई ‘कक्रोच’ तथा ‘परजीवी’ जस्ता भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यसको सांकेतिक विरोधस्वरूप अमेरिकामा अध्ययनरत् रहेका अभिजित दीपकेले मे १६ मा ‘एक्स’मा एउटा गुगल फर्म पोस्ट गरे, जसको नाम दिए– कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) । उनले त्यो नाम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) जस्तै सुनिनेगरी बनाएका थिए ।

गुगल फर्ममार्फत उनले सीजेपीमा आबद्ध हुन चाहने युवाका लागि आह्वान गरेका थिए । जुन प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको टिप्पणी आएको दोस्रो दिन मात्रै थियो ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त

दीपकेको आह्वान एकाएक वनमा डढेलो फैलिएजस्तै भयो, चार दिनभित्रै सीजेपीका एक लाख ६० हजारभन्दा बढी सदस्य र इन्स्टाग्राममा २० लाख फलोअर्स भए । सामान्य परिहासमा सुरु गरिएको सामाजिक सञ्जालको सीजेपी  अभियानले विस्तारै प्रतिरोधको रूप लिनथाल्यो ।

अमेरिकामा अध्ययन गरिरहेका दीपकेले यसै हप्ता भारत फर्कने घोषणा गरे । यहीबेला भारतमा ‘नीट’ परीक्षाको पेपर लिक भएको घटना चर्को रूपमा उठिरहेको थियो । सीजेपीले त्यही प्रशंगलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट सडकमा उत्रिने घोषणा गर्‍यो । केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै दीपके अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएर सडकमा उत्रिने घोषणा गरे । उनले सडक प्रदर्शनको दिन जुन ६(आज) लाई तय गरेका थिए ।

उता जुन ५(हिजो) सम्म शिक्षा मन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिए लद्दाखका शिक्षा तथा वातावरण अभियन्ता सोनाम वाङचुकले समेत सीजेपीको प्रदर्शनमा सहभागी हुने घोषणा गरे । तर, शिक्षा मन्त्री प्रधानले राजीनामा दिए ।

पूर्वघोषणा अनुसार आज बिहान साढे सात बजे दीपके नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दिपके ओर्लिए । उनका हातमा बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकरको आत्मकथाको किताब थियो । अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता हुन् ।

दीपकेले उक्त पुस्तक मिडियासामु उचाले । दिल्ली विमानस्थलको व्यस्त र होहल्लापूर्ण वातावरणकै बीच दीपकेलाई स्वागत गर्दा असामान्य दृश्य देखिए ।

अभिजित दीपके

ठीक त्यतिबेला वरिपरि जम्मा भएका पापाराजीले उनलाई ‘काला हिट’ भन्दै जिस्काइरहेका थिए ।

‘काला हिट’ गोदरेज कम्पनीले लामखुट्टे, झिँगा र अन्य उड्ने कीराहरूलाई तुरुन्तै मार्नका लागि विशेष रूपमा तयार पारेको ‘एरोसोल इन्सेक्टिसाइड’ हो । यही सन्दर्भलाई जोडेर पापाराजीहरूले कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजीत दिपकेलाई ‘काला हिट’ उपनाम दिएका हुन् ।

त्यसपछि उनी प्रदर्शनको अनुमति माग्न सिधै संसद्मार्ग प्रहरी थानामा गए । जाँदैगर्दा उनलाई भारत सरकारले अनुमति दिनेमा शंका थियो । तर, उनको आशंकाबीच प्रहरीले अनुमति दियो । र, प्रदर्शनकारी जन्तरमन्तरमा जम्मा हुनथाले ।

यता विमानस्थलमा दीपके पुग्नुअगावै राजधानीभर सुरक्षा कडा पारिसकिएको थियो । सबैतिर सुरक्षाकर्मी देखिन्थे । जन्तर–मन्तरको वरिपरि ब्यारिकेडहरू राखिएका थिए । एक हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी तैनाथ थिए ।

Youth-led satire: Cockroach Janta Party protests exam system failures

प्रदर्शनस्थलमा जति धेरै सुरक्षाकर्मी थिए, उति नै सक्रियता दीपकेको घरमा पनि देखाइएको थियो । महाराष्ट्रको छत्रपति सम्भाजीनगरमा रहेको दीपकेको घरमा पनि निगरानी कडा पारिएको थियो । सँगसँगै जिल्ला प्रहरी उप–आयुक्त पंकज अतुलकरले थप जनशक्ति आवश्यक परे खटाउन आफूहरू अलर्टमा रहेको बताइरहेका थिए । ‘यदि थप जनशक्ति चाहियो भने समीक्षापछि गर्नेछौँ,’ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको भन्दै उनले बोलेका थिए ।

दीपकेको घरमा प्रहरी खटाइँदा उनका आमाबुबा भने बाहिर थिए । यसलाई लिएर प्रदर्शनकारीबीच विभिन्न शंका–उपशंका जागिरहेको थियो । आफू एयरपोर्टमा झर्नासाथ पक्राउ पर्नसक्ने भन्दै दीपकेले दिएको अभिव्यक्तिका कारण पनि यस्ता सन्देहहरूले ठाउँ पाइरहेका थिए ।

शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान

यद्यपि, त्यस्तो केही भएन । जन्तरमन्तरमा बिहानदेखि नै प्रदर्शनकारीहरू भेला भए । त्रिपुराबाट माधवी विश्वास त बिहान ६ बजे नै पुगिसकेकी थिइन् । त्रिपुरा भारतको दूर क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले आफूसँग पैसा नभएपनि चन्दा सङ्कलन गरेरै उनी दिल्ली आइपुगेकी थिइन् ।

‘मेरा पनि त्रिपुरामा समर्थकहरू हुनुहुन्छ । तर, त्यहाँबाट हामी सबैजना आउन आर्थिक रूपमा कठिन भएकाले पनि सकिँदैनथ्यो । त्यसैले सबैले सहयोग गरेर मलाई नै पठाउनुभयो,’ उनले बीबीसी हिन्दीलाई भनेकी छिन् ।

विश्वास आन्दोलनमा आउनुको मुख्य कारण थियो– भारतको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने एजेन्डा । किनकि उनको छोराले अर्को वर्ष ‘नीट’ परीक्षा दिँदैछन् । र, यो आन्दोलन त्यस्तै परीक्षाहरूको पारदर्शितामाथि उठेको असन्तोष थियो ।

यसरी शनिबारको प्रदर्शनमा १६ वर्षका स्कुले विद्यार्थीहरू पनि थिए, साथमा अभिभावक पनि । प्रदर्शनकारीहरू धेरैले कक्रोचको कागजी मास्क लगाएका थिए । उनीहरूको हातमा फूल थियो । र, त्यही आन्दोलनमा जोडिन बिहान ११ बजेतिर पुगे– संयोजक दीपके ।

दीपकेलाई देखेपछि भिड झनै उत्साहित भयो । भिडलाई सम्बोधन गर्दै उनले एक महिनादेखि शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग्दै आएको कुरा बताए । प्रधानलाई ‘निर्लज्ज’को संज्ञा दिँदै माग सम्बोधन गर्नुको साटो सीजेपी अकाउन्ट ह्याक गर्ने र पोस्ट हटाउन लागेको आरोप लगाए ।

‘तपाईंहरू हाम्रा पोस्ट मेट्न सक्नुहोला, तर हामीलाई यो ठाउँबाट नामेट पार्न सक्नुहुन्न । यो देशका युवाहरू बिकेका छैनन्, छात्र/छात्राहरू बिकेका छैनन्,’ सम्बोधनका क्रममा उनले भने ।

दीपकेले भाषणमा एउटा व्यक्तिगत कुरा पनि साझा गरे । उनलाई दिल्ली विमानस्थलमा फ्लाइट अवतरण हुनुअगावै यो आफ्नो स्वतन्त्रताको अन्तिम क्षण हुनसक्ने लागेको रहेछ । ‘म यसका लागि आफ्नो स्वतन्त्रता बलिदान गर्न पूर्ण रूपमा तयार थिएँ,’ उनले भने ।

दिउँसो एक बजेतिर पर्यावरण अभियन्ता वाङचुक पनि दिल्ली विमानस्थलबाट जन्तर–मन्तरतिर लागे । करिब एक घण्टापछि हातमा गुलाफको फूल लिएर उनी प्रदर्शनकस्थल पुगे । दीपकेले प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्तिको प्रतीकस्वरूप फूल बोक्न अपिल गरेका कारण वाङचुकले पनि त्यसको पालना गरेका थिए ।

भारतीय सत्ताले आन्दोलन दबाउन जेपनि गर्नसक्ने आशंका गरेका वाङचुकले यसको विकल्प पनि नसोचेका होइनन् । प्रदर्शनको मिति नजिकिँदै गर्दा उनले भनेका थिए, ‘यदि दीपकेलाई पक्राउ गरियो भने म छ हप्ता अनसन बस्नेछु ।’

तर, दीपकेको झैँ उनको हकमा पनि त्यस्तो केही अप्रिय व्यवहार भएन ।

प्रदर्शनको क्रममा दिल्ली विश्वविद्यालयका ‘एसएफआई’का विद्यार्थी सिर्जनले पनि आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार, पहिलो पटक ‘सीयूईटी’ दिँदा अङ्ग्रेजी पेपरका लागि एक घण्टा ४५ मिनेटको ठाउँमा केवल १० मिनेट दिइएको थियो । यसले गर्दा राम्रो कलेजमा भर्ना हुन पाएनन् । परिवारले एक वर्ष ‘ड्रप अफोर्ड’ गरिदियो । यद्यपि, दोस्रोपटक परीक्षा दिँदा भने सफल भएका उनी हाल हंशराज कलेजमा छन् ।

‘तर धेरै परिवारले मैलेजस्तो त्यो एक वर्ष अफोर्ड गर्न सक्दैनन् । ती साथीहरूलाई दिल्ली विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने मौका कहिल्यै मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘यो सरकारको लापरबाही हो । शिक्षामन्त्रीले गरेको अन्याय हो ।’

त्यस्तै, बिहारबाट आएका एक प्रदर्शनकारीले भनेका छन्, ‘त्यहाँ कुनै पनि परीक्षा राम्रोसँग हुँदैनन् । यसको विरोधमा विद्यार्थी/शिक्षक सडकमा बसे पुलिसले पिट्छ । हामीलाई यस्तो गर्ने शिक्षामन्त्री लामो समयदेखि पदमै छन् । अब त अति भयो, उनले राजीनामा दिनैपर्छ ।’

प्रदर्शनमा ‘वी आस्क्ड फर मेक इन इन्डिया, यू गेभ अस लिक इन इन्डिया’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । समयक्रममा आन्दोलनले राजनीतिक समर्थन पनि पाउन थाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै छाउँदा सांसदसमेतको समर्थन पाएको सीजेपीले सडकमा पनि साथ पायो । एनसीपी (एसपी) का महासचिवदेखि विधायक रोहित पवारले सीजेपीको आन्दोलनलाई समर्थन घोषणा गरे ।

रोहित पवारले भने, ‘युवाहरूको अभूतपूर्व सहभागिताले देशका युवाहरूमा सरकारका नीतिहरू र प्रमुख परीक्षाहरूको कुव्यवस्थाप्रति सल्किरहेको असन्तोष देखाउँछ ।’

त्यस्तै, शिवसेनाका प्रमुख उद्धव ठाकरेले पनि सीजेपीको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन जनाएका छन् । शिवसेना नेता सञ्जय राउतले ‘एक्स’ मार्फत ठाकरेको आधिकारिक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै युवाहरूको यो विद्रोहलाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

‘दिल्लीको जन्तर मन्तरमा ‘कक्रोच’हरूको आन्दोलन सुरु भएको छ, जसलाई हामी देशको भाग्यविधाता र भविष्य भन्छौँ,’ ठाकरेले भनेका छन्, ‘तिनै हजारौँ युवाहरू आफ्नो पीडा र भविष्यको चिन्ता बोकेर यो प्रचण्ड गर्मीमा सडकमा उत्रिएका छन् ।’

आन्दोलनमै उत्रिएका वाङचुक मात्र नभई अभिनेता प्रकाश राज र प्रसिद्ध युट्युबर ध्रुव राठीजस्ता स्थापित व्यक्तित्वहरूले पनि प्रदर्शनमा ऐकेबद्धता जनाएका छन् ।

Actor Prakash Raj predicts 120 seats for Congress in Karnataka
अभिनेता प्रकाश राज

आन्दोलन सुरु हुनुअघि ध्रुव राठीले पनि प्रदर्शनकारीहरूलाई सुरक्षित रहन विभिन्न सुझाव दिएका थिए । उनै ध्रुवले यसअघि पनि सीजेपीसँग शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्न आग्रह गरेका थिए, जुन शनिबारको प्रदर्शनकै मुल मुद्दा बन्यो ।

यसरी सडक आन्दोलनमै उत्रिएको सीजेपीसँग २२ मिलियन मानिस सोसल मिडियामा जोडिएका छन् । तर सोसल मिडियाको संख्या र सडकको उपस्थितिबीच खाडल छ । यो प्रश्न जन्तर मन्तरमा पनि उठ्यो । आन्दोलनमा आएका साइकोलोजी ग्राजुएट आदित्य अब यो आन्दोलन निर्णायक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

युट्युबर ध्रुव राठी

उनले ललनटपसँग भनेका, ‘सोसल मिडियामा ट्वीट गर्दै आएका हौँ– बायकट दिस एन्ड द्याट भन्दै । तर ग्राउन्डमा वास्तवमा के हुन्छ, आज त्यो हेर्न आएका हौँ । अब यो आन्दोलन निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ ।’

तर, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा, मुम्बईबाट आएका मानिसहरूको उपस्थितिले यो आन्दोलन सञ्जालबाट सडकमा पोखिन थालेको संकेत देखाइसकेको छ । आदित्यले यसैलाई संकेत गर्दै अब आन्दोलनबाट परिवर्तन सुनिश्चित गराउनेपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आधारभूत तहमा हेर्दा पनि, युवाहरूको माग जम्मा एकथान मन्त्रीको राजीनामामा मात्र सीमित छैन । त्यसैले आन्दोलनमा युवादेखि वृद्धसम्म आएका थिए । जन्तर–मन्तरमा एक वृद्ध प्रदर्शनकारीले कक्रोचको परिभाषा दिँदै आक्रोश पोखेका छन्, ‘जहाँ सिस्टम सडेको छ, त्यहाँ सडेका कुराहरू खान कक्रोच आउनैपर्छ । हामी त्यही सडेको सिस्टममा भएका सडेगलेका कुरा खान आएका हौँ ।’

यसले यो आन्दोलन नवयुवाहरूमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । सरकारसँग असन्तुष्ट एक ८० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक पनि सहभागी भएपछि एकाएक उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित पनि बने । दीपकेको नेतृत्वमा युवा प्रदर्शनकारीहरू भेला भइरहेका बेला ती ज्येष्ठ नगारिक पनि युवाहरूकै माझमा उभिएको भिडियो र तस्वीरहरू ‘एक्स’ मा भाइरल भइरहेका छन् ।

यसरी भारतमा असन्तुष्टि बढ्नुको पछाडि लामो पृष्ठभूमि छ । १२ वर्षमा भारतमा झन्डै ९४ हजार सरकारी विद्यालय बन्द भए । निजी विद्यालयको शुल्क बढ्दै गएको अवस्था छ । धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षामन्त्री रहँदा ७० भन्दा बढी प्रश्नपत्र लिक भइसकेका छन् । नीट, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, सीबीएसई, सीयूईटी जस्ता परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

यसबाहेक जन्तर–मन्तरमा पोखिएका नाराहरूले भारतमा देखिने जातीय राजनीतिमाथि पनि प्रहार गरेको छ । सीजेपी संस्थापक दीपकेले भारतको वर्तमान राजनीति ‘हिन्दू–मुस्लिम फुटाऊ र राज गर’मा आधारित रहेको कुरातर्फ संकेत गरेका थिए । प्रदर्शनकै क्रममा पनि ‘हिन्दु–मुस्लिम राजनीति बन्द गर’ जस्ता नारा सुनिएका थिए ।

हिन्दू–मुस्लिम र मन्दिर–मस्जिदको विवादमा नपरी भविष्यमुखी राजनीति हुनुपर्ने मनस्थिति युवाहरूमा देखियो । धार्मिक विभाजनबाट थकित युवापुस्ता अब वास्तविक मुद्दाहरूमा प्रवेश हुन चाहेको स्पष्ट संकेत यसले गरेको छ ।

यसरी विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि पोख्दै गर्दा आन्दोलन लगभग शान्तिपूर्ण नै थियो । बीचमा एकपटक थोरै तनाव पनि भएको थियो । प्रदर्शनकारी र विपक्षीबीच झन्डै झडपको स्थिति बनेपछि सीजेपी प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध नारा लगाइरहेका केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले हिरासतमै लिनुपर्‍यो ।

दुई समूहबीच सम्भावित टकरावलाई रोक्न ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रह्यो ।

तर, प्रदर्शन भड्किए तनाव हुनसक्ने डर संयोजक दीपकेमा देखिएको थियो । त्यसैले उनले बारम्बार आफ्नै समर्थकहरूलाई भनिरहेका थिए, ‘आफ्नो मोबाइलले रेकर्ड गरिरहनुस्, जसले गर्दा कसैले झूटो आरोप लगाउन नपाओस् ।’

अभिजित दीपके कक्राेच जनता पार्टी भारतीय सत्ता
लेखक
कञ्चन

कञ्चन अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

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कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

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