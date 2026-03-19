+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतीय विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्रीले भने– नेपाल सरकारसँग कुनै पुरानो बोझ छैन

भारतसँगको सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा छ

सभापति रवि लामिछानेको हालैको भ्रमणका क्रममा ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा लेखिएको लेख उद्धृत गर्दै त्यसमा लेखेजस्तैगरी अघि बढ्नेमा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले सुनाए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १९:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
  • मन्त्री खनालले नजिकका छिमेकी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारसँग रूपान्तरणकारी सम्बन्ध निर्माण गर्न नेपाल सरकार दृढ रहेको बताए ।
  • उनले नेपालमा इन्धन र मल आपूर्ति सहज बनाएको तथा विपद्का बेला सहयोग गरेकोमा भारत सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।

२३ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले शनिबार साँझ नयाँ दिल्लीमा भएको विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरसहितको टोलीसँगको भेटवार्ताका क्रममा भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक मात्रै नभएको उल्लेख गरे ।

उनले आर्थिक रूपान्तरण र परिणाममुखि कूटनीतिका लागि स्पष्ट र निर्णायक जनादेश आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको ब्रिफिङका क्रममा सुनाए ।

‘नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्वमा हामी ठोस रूपमा उद्देश्यसहित सम्भव भएसम्म उच्च तहमा संलग्न हुन तयार छौं,’ मन्त्री खनालले भनेका छन् ।

उनले आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको जनादेश उल्लेख भएको सुनाउँदै कुनै पनि पुरानो बोझ नभएको बताए ।

नजिकका छिमेकी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारसँग रुपान्तरणकारी सम्बन्ध निर्माण गर्नेमा नेपाल सरकार दृढ रहेको पनि बताए ।

सभापति रवि लामिछानेको हालैको भ्रमणका क्रममा ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा लेखिएको लेख उद्धृत गर्दै त्यसमा लेखेजस्तैगरी अघि बढ्नेमा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले सुनाए ।

आधुनिक, विकासमुखी साझेदारीमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम लिँदै भारत सरकार र भारतीय जनताप्रति अभिवादन गर्दै आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात गरेका थिए ।

विपद् वा पश्चिम एसियाको संकटका बेला भारत सरकारबाट प्राप्त भएको सहयोगको पनि उनले प्रशंसा गरे ।

‘नेपाललाई हुने इन्धन र मल आपूर्तिमा तपाईंहरू सधैँ हाम्रो सहयोगी बन्नुभएको छ । म यस कुरालाई स्वीकार गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनता दुवैका तर्फबाट हाम्रो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ खनालले भनेका छन् ।

भारत शिशिर खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पुटिनको समीक्षा- भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कमजोर हुन्न, पाकिस्तान चीनको नियन्त्रणमा छैन

पुटिनको समीक्षा- भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कमजोर हुन्न, पाकिस्तान चीनको नियन्त्रणमा छैन
कक्रोच पार्टीमा सोनम वाङचुक, दिपकेसँग देखिनेछन् दिल्ली प्रदर्शनमा

कक्रोच पार्टीमा सोनम वाङचुक, दिपकेसँग देखिनेछन् दिल्ली प्रदर्शनमा
प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिको तरंग : नेपाल-भारत सीमामा क्रस होल्डिङ कि अतिक्रमण  ? 

प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिको तरंग : नेपाल-भारत सीमामा क्रस होल्डिङ कि अतिक्रमण  ? 
सीमा विवाद अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन हुन्न, संवादबाट समाधान गरौं : रवि लामिछाने

सीमा विवाद अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन हुन्न, संवादबाट समाधान गरौं : रवि लामिछाने
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित